THW Kiel holt Fraatz-Filius

Er ist der Sohn eines der bekanntesten deutschen Handballers: Yannick Fraatz spielt künftig für den THW Kiel.

Großer Name, neues Gesicht: Rekordmeister THW Kiel hat Rechtsaußen Yannick Fraatz vom Ligakonkurrenten Bergischer HC bis zum Saisonende unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige ist der Sohn von Ex-Nationalspieler Jochen Fraatz, der in 185 Länderspielen 809 Tore erzielte und bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles die Silbermedaille gewann.

"Für mich geht jetzt der Traum in Erfüllung, das Trikot dieses großen Klubs tragen zu dürfen. Ich werde alles geben, damit diese unglaubliche Mannschaft erfolgreich ist", sagte Fraatz junior, der 2017 zwei Spiele in der U-19-Nationalmannschaft bestritt.

An Ekbergs Seite

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi sagte zum Blitztransfer: "Nach den langwierigen Verletzungen von Sven Ehrig und Nachwuchsspieler Jarnes Faust wollten wir reagieren und Niclas Ekberg einen weiteren Rechtsaußen an die Seite stellen. Ich möchte mich ausdrücklich bei Geschäftsführer Jörg Föste und dem BHC für die zügige und unkomplizierte Einigung bedanken. Wir freuen uns auf Yannick, der in unser Anforderungsprofil passt, die Liga kennt und wenig Eingewöhnungszeit benötigen wird. Yannick hat einen guten Wurf, ist abwehrstark und wird uns helfen."