THW Kiel hat nach Sieg in Eisenach "Luft nach oben"

Der THW Kiel hat sich zumindest vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga verbessert. Beim ThSV Eisenach setzte sich der Rekordmeister am Freitag mit 40:32 (22:19) durch. Vor den 3150 Zuschauern in der ausverkauften Werner-Aßmann-Halle war Niclas Ekberg mit sieben Toren der beste Werfer der Kieler, die nun 24:10 Punkte haben. Für den Aufsteiger aus Thüringen, der mit 9:25 Zählern Vorletzter bleibt, war Willy Weyhrauch sechsmal erfolgreich.

"Ich bin ein zufriedener Trainer heute. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Aufgabe hinter uns haben. Wir haben uns lange und intensiv auf diese Aufgabe vorbereitet. Ich muss meine Jungs loben, wir waren wach, bereit, in der Situation. Wir wussten, dass es hitzig wird", so Kiels Trainer Filip Jicha.

"Die Atmosphäre in dieser Halle ist einfach großartig, vor so einer Kulisse will man unbedingt spielen", erklärte Niclas Ekberg nach der Partie, die seine letzte in der altehrwürdigen Werner-Aßmann-Halle sein wird. Der Linkshänder kehrt im Sommer zu Ystads IF zurück. "Wir wussten, es geht hier hoch und runter. Aber wir haben die Ruhe bewahrt, weniger Fehler gemacht und mit dem siebten Spieler in der Offensive die Entscheidung herbeigeführt."

Linksaußen Rune Dahmke sorgte mit seinem Treffer zum 8:4 (9. Minute) für den ersten Vier-Tore-Vorsprung des THW. Die gastgebenden Wartburgstädter versuchten mit ihrer wie immer sehr offensiv ausgerichteten Abwehr, den Spielfluss der Kieler zu stören. Die Norddeutschen antworteten mit dem siebten Feldspieler, kassierten aber immer wieder Gegentreffer in das dann verwaiste Tor.

"Wir hatten vor der offensiven Eisenacher Abwehr einen großen Respekt, aber wir haben uns in der Woche intensiv darauf vorbereitet", erläuterte Steffen Weinhold den Grund für diese Maßnahme. Der Linkshänder trug im Rückraum gemeinsam mit Eric Johansson und Mykola Bilyk die Hauptlast in der Spielsteuerung der Zebras.

Jicha greift in die Taktikkiste

"Die Eisenacher haben ihr Spiel gnadenlos durchgezogen, wir hatten dann ein paar Probleme. Aber wir hatten einen sehr druckvollen Angriff und konnten Lösungen finden, hinzu kam eine gute Abschlussquote in der ersten Halbzeit", erläuterte Jicha die ersten 30 Minuten. Nach einem starken Start in den zweiten Abschnitt erzielte der Schweizer Manuel Zehnder beim 22:22 (35.) wieder den Ausgleich für Eisenach. Auch beim 25:26 (40.) war der ThSV noch in Schlagdistanz.

"In der 2. Halbzeit wussten wir, dass die Halle drücken wird. Wir haben die Startphase dann 0:3 verloren, sind dann aber mit unserer Erfahrung zurückgekommen. Wir konnten uns mit der zweiten Wellte, mit dem siebten Feldspieler sehr schnell beruhigen. Das war für uns die halbe Miete, und dann haben wir es nach Hause gebracht", so Jicha und betont: "Das Spiel kann hier zu beiden Seiten kippen."

Dann aber schlugen die Kieler gnadenlos zu, auch weil nun Jicha seinen Schützlingen mit der 3:2:1-Formation mit Duvnjak auf der Spitze eine offensive Deckungsvariante verordnete. Mit sieben Treffern in Serie zum 32:25 (47.) sorgte der Titelverteidiger für die Vorentscheidung. Den Rest spulte der THW dann souverän herunter.

"Ich bin stolz auf meine Jungs, dass sie unseren Plan hier so durchgezogen haben. Aber wir wissen auch, woher wir kommen. Wir hatten in der Hinserie eine sehr schwierige Phase, das macht demütig. Wir müssen unsere Aufgaben nach und nach erledigen. Heute freuen wir uns über die erledigte Aufgabe, morgen geht es weiter mit der Vorbereitung auf die nächste Aufgabe. Es gibt bei uns noch Luft nach oben."

Der Spieltag in der Handball-Bundesliga

