THW Kiel braucht die Verlängerung fürs DHB-Pokal-Viertelfinale

Der THW Kiel, Finalist des letzten DHB-Pokalfinals, hat es mit Ach und Krach ins Viertelfinale geschafft. Der Rekordmeister brauchte in Hannover aber die Verlängerung.

Er behielt in der Verlängerung die Nerven: Magnus Landin (re., mit Rune Dahmke). imago images

Der THW Kiel hat sich ins Viertelfinale des DHB-Pokals gezittert. Der Rekordsieger setzte sich am Mittwoch erst nach Verlängerung mit 30:28 (25:25, 12:13) bei der TSV Hannover-Burgdorf durch. Die Niedersachsen lagen nach dem Tor von Ivan Martinovic zum 6:3 (13.) erstmals mit drei Treffern in Führung.

Erst kurz vor der Halbzeit glich Patrick Wiencek für die Kieler beim 12:12 (29.) wieder aus. Der THW schaffte es zunächst nicht, selbst in Führung zu gehen. Kreisläufer Patrick Wiencek rettete die "Zebras" aber schließlich in die Verlängerung. Auch dort hatten die Kieler mit 27:28 erst das Nachsehen, ehe durch zwei Tore von Wiencek und einen Treffer von Magnus Landin doch noch die Wende gelang. Tags zuvor hatte sich bereits Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe dramatisch in der Verlängerung für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

Melsungen und die Löwen letztlich souverän

Bundesliga-Schlusslicht TSV GWD Minden überraschte andernorts durch einen 31:28 (20:13)-Erfolg über Frisch Auf Göppingen - dank des überragend aufgelegten Rechtsaußens Tomas Urban (elf Treffer). Sicher setzten sich die MT Melsungen mit einem 28:22 (16:12) gegen den Bergischen HC und die Rhein-Neckar Löwen mit 35:30 (18:17) gegen den TVB Stuttgart durch. Für die MT machte Nationalspieler Kühn sieben Tore, für die Löwen traf Spielmacher Andy Schmid - wie schon am Wochenende in Kiel - zehnmal.

Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg bestreitet sein Achtelfinale beim Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen erst am 21. Dezember. Schon zuvor werden am Freitag die Viertelfinal-Partien ausgelost.

TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel 28:30 (25:25, 13:12)

Tore für Hannover: Martinovic (9), Büchner (5), Hansen (4/2), Brozovic (3), Feise (2), Kuzmanovski (2), Böhm (1), Edvardsson (1), Pevnov (1)

Tore für Kiel: Duvnjak (6), Ekberg (5/3), Sagosen (5), Wiencek (5), Weinhold(4), Reinkind (2), Jacobsen (1), Pekeler (1), Zarabec (1)

Zuschauer: 2054

Rhein-Neckar Löwen - TVB 1898 Stuttgart 35:30 (18:17)

Tore für die Löwen: Schmid (10/2), Gensheimer (4/2), Kirkelokke (4), Nilsson (4), Horzen (3), Groetzki (2/1), Knorr (2), Patrail (2), Zacharias (2), Ahouansou (1), Lagergren (1)

Tore für Stuttgart: Zieker (7), Hanusz (5), Weiß (5), Kristjansson (4/2), Pfattheicher (3), Jerome Müller(2), Peshevski (2), Lönn (1), Runarsson (1)

Zuschauer: 750

MT Melsungen - Bergischer HC 28:22(16:12)

Tore für Melsungen: Kühn (7), Häfner (5), Jonsson (5), Kunkel(5/1), Arnarsson (3), Kastening (2/1), Heinevetter (1)

Tore für den BHC: Gunnarsson (6/3), Darj (3), Schmidt (3), Weck (3), Nikolaisen Svegard (2), Schonningsen (2), Boomhouwer (1), Stutzke (1), Babak (1)

Zuschauer: 1378

TSV GWD Minden - Frisch Auf Göppingen 31:28 (20:13)

Tore für Minden: Urban (11/5), Darmoul (5), Pieczkowski (5), Janke (3), Staar (3), Korte (2), Grebenc (1), Jukic (1)

Tore für Göppingen: Schiller (7), Heymann (6), Gulliksen (5/1), Lindenchrone Andersen (5), Kneule (2), Bagersted (1), Hermann (1), Smarason (1)

Zuschauer: 365