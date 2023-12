THW Kiel bindet Rune Dahmke

Nationalspieler Rune Dahmke bleibt beim THW Kiel. Der 30 Jahre alte Linksaußen unterschrieb für zwei weitere Jahre bis 2026, wie der Verein am Mittwochabend bekannt gab.

"Mehr als der THW Kiel geht nicht", sagt Rune Dahmke. "Kiel ist meine Heimat, der Verein mit allem Drum und Dran mein Zuhause. Hier bin ich groß geworden, hier bin ich als Handballer mit den Aufgaben gewachsen. Ich freue mich darauf, weiter Teil unserer überragenden Mannschaft im besten Klub der Welt sein zu können."

THW-Trainer Filip Jicha unterstreicht: "Rune ist ein unglaublich guter Handballer mit Fähigkeiten, die nur wenige Spieler haben. Ich freue mich, dass unser Kieler Jung bei seinem Verein bleiben wird. Für mich ist es etwas Besonderes, dass Rune seine Reise mit mir als Kapitän begonnen hat und jetzt mit mir als Trainer fortsetzt."

Rune Dahmke wurde am 10. April 1993 in Kiel geboren. Vom SV Mönkeberg wechselte er 2008 im Alter von 15 Jahren zum THW Kiel, bei dem er alle Nachwuchs-Leistungsmannschaften durchlief. Am 1. Juli 2014 unterschrieb der gelernte Immobilienkaufmann seinen ersten Profi-Vertrag beim Rekordmeister.

Mit den "Zebras" gewann der Rechtshänder seitdem alle wichtigen Titel im Vereinshandball: 2020 die EHF Champions League, 2019 den EHF-Cup, viermal die Deutsche Meisterschaft, dreimal den DHB-Pokal sowie sechsmal den Super Cup. Für den THW Kiel bestritt der Linksaußen bisher 463 Partien, in denen er 854 Mal erfolgreich war.

Mit seinen Leistungen im THW-Trikot mit der Nummer "23" empfahl sich Dahmke auch für die deutsche Handball-Nationalmannschaft: In bisher 57 Spielen für Deutschland erzielte er 94 Tore und feierte 2016 den Europameister-Titel

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi freut sich: "Rune ist Identifikation pur: Mit dem THW Kiel, mit der Stadt, mit seinen Teamkollegen, mit unseren Fans. Er ist zudem ein Leistungsträger in unserer Mannschaft, kann seine Mitspieler mitreißen. Diese Kombination hat uns die Entscheidung leicht gemacht."