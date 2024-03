THW Kiel bestätigt Verletzung von Magnus Landin

Magnus Landin zog sich am Freitag im Training des THW Kiel eine Verletzung an der Wurfhand zu und wird dem deutschen Rekordmeister in der Handball Bundesliga und auch der Champions League in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen.

"Der dänische Weltmeister zog sich am Freitag im Training einen Bruch in der Wurfhand zu und wurde noch am Abend operiert", bestätigte der THW Kiel auf seiner Homepage von der Verletzung von Magnus Landin. "Mannschaftsarzt Dr. Frank Pries diagnostizierte bei dem 28-Jährigen einen Bruch des dritten Mittelhandknochens, der eine Operation unumgänglich machte", heißt es weiter.

"Nach Absprache mit den Ärzten der dänischen Nationalmannschaft wurde Landin noch am Karfreitag von der Hand-Spezialistin Dr. Kerstin Baumgärtel am Kieler Lubinus Clinicum operiert", erklärt der THW Kiel mit Blick auf die umgehende Operation des Außen, der neben den Aufgaben mit dem Verein mit Dänemark die Olympischen Spiele im Fokus hat. "Bei optimalem Heilungsverlauf kann Magnus in sechs Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen", erklärte Dr. Frank Pries.

Für Magnus Landin wird Vereinsangaben zu Folge der THW-A-Jugendliche Ben Szilagyi mit zum Auswärtsspiel am Ostersonntag nach Lemgo reisen. "Der 17-jährige Linksaußen der THW Kiel U19 hatte im Januar bereits gemeinsam mit den Profis trainiert und wurde in einigen Trainingsspielen eingesetzt", so der THW. Dem Nachwuchstalent dürften in der Folge noch weitere Einsätze an der Seite des erfahrenen Rune Dahmke bevorstehen.

Nach dem Spiel in Lemgo warten im April auf den THW Kiel Aufgaben gegen Erlangen und in Hamburg sowie bei den Füchsen Berlin. Am 24. oder 25. April steht dann das Hinspiel des Viertelfinals in der Champions League an, Gegner wird der Sieger des Duells Zagreb gegen Montpellier. Das Rückspiel um das Ticket zum Final4 nach Köln eine Woche später fällt dann ebenfalls noch in die Sechs-Wochen-Progose, ebenso das Spiel gegen Wetzlar am 5. Mai. Eine Rückkehr könnte demnach am 16. Mai im Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen erfolgen.

