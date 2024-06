THW Kiel bestätigt Kontakt zu Andreas Wolff

Kommt Andreas Wolff zurück in die Handball-Bundesliga? Nachdem zuletzt schon der SC Magdeburg mit dem Nationaltorhüter in Verbindung gebracht worden war, schaltet sich jetzt auch der THW Kiel ein.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel beschäftigt sich laut Geschäftsführer Viktor Szilagyi mit einer Rückkehr von Nationaltorhüter Andreas Wolff. "Andreas hat kürzlich öffentlich kommuniziert, dass er gerne nach Deutschland zurückkehren will", sagte der frühere Profi in einem Interview den Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (Samstag).

"Das ist mir nicht verborgen geblieben. Wir haben uns in Köln ausgetauscht. Sollte es Signale geben, dass eine Umsetzung möglich wäre, würden wir sicherlich alles dafür tun. Aktuell ist es aber zu früh, darüber zu sprechen", so Viktor Szilagyi.

Zu der in einigen Medien, auch in Zusammenhang mit einem möglichen Wechsel zum SC Magdeburg, verbreiteten angeblichen Ablöseforderung in siebenstelliger Höhe sagte Viktor Szilagyi: "Die Summen, die da kursieren, stammen aus dem Bereich der Fabel."

Wolff mit Interesse an Rückkehr in HBL

Wolff spielte bereits zwischen 2016 und 2019 für den THW. Von dort aus wechselte er zum polnischen Top-Club KS Kielce, bei dem der 33 Jahre alte Schlussmann einen langfristigen und bis 2028 gültigen Vertrag besitzt. In den vergangenen Wochen wurde auch über einen Wechsel zum SC Magdeburg spekuliert.

In der Dyn-Late-Night-Show "Overtime" hat sich Andreas Wolff zu den Gerüchten geäußert - und diese noch angeheizt. "Ich würde sehr, sehr gerne zurück nach Deutschland wechseln", sagt er offen und ehrlich. Dabei schildert er, dass es aus sportlicher Sicht sehr reizvoll sei, wieder in der HBL zu spielen.

"Weil ich denke, dass das Messen mit den besten Clubs der Welt Woche für Woche und nicht nur in der Champions League sehr, sehr interessant ist und dass auch vielleicht meiner sportlichen Qualität nochmal einen Schub geben könnte", so Andreas Wolff. Über einen bestimmten Klub sprach er dabei nicht. Da er das Gespräch aber mit seinem Medienmanager Kevin Gerwin als Gastgeber führte, dürften die Worte nicht unüberlegt gefallen sein.

Die Situation im Tor des THW Kiel

Ab 2025 wird Gonzalo Pérez de Vargas das Kieler Tor hüten, die Dienste des spanischen Nationaltorhüters hatte sich der THW Kiel frühzeitig gesichert. Gonzalo Pérez de Vargas steht bis dahin allerdings beim FC Barcelona unter Vertrag. Einen vorgezogenen Wechsel hält Szilagyi für "eher unwahrscheinlich".

Die Zeit nach der Nachfolge des im vergangenen Sommer gewechselten Niklas Landin wollte der THW Kiel mit Vincent Gerard und Tomas Mrkva überbrücken, nach der Verletzung von Gerard wurde dann Samir Bellahcene verpflichtet. Als Nummer drei im Tor fungiert nach dem Abgang von Magnus Bierfreund nach Balingen in der kommenden Saison Leon Nowottny.

Medien haben unterdessen auch einen Tausch von Andreas Wolff mit Samir Bellahcene ins Spiel gebracht, der die Ablösesumme drücken könnte. Andreas Wolff und die "Zebras", für die er bereits von 2016 bis 2019 spielte, flirteten schon Anfang 2023 öffentlich miteinander. Damals ging es um die Nachfolge von Niklas Landin. "Natürlich wäre es eine Ehre, wieder dieses Trikot zu tragen", sagte Wolff damals.

