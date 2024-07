THW Kiel bestätigt: Andreas Wolff kehrt in die Bundesliga zurück

Der Wechsel-Coup ist jetzt offiziell: Der THW Kiel hat die Verpflichtung von Andreas Wolff bestätigt. Der deutsche Nationaltorhüter kehrt in die Bundesliga zurück.

Andreas Wolff wird ab sofort wieder in der Handball-Bundesliga spielen: Der THW Kiel sicherte sich die Dienste des 33-jährigen Weltklasse-Torwarts, der von 2016 bis 2019 schon einmal das Trikot des deutschen Rekordmeisters getragen hatte.

Wolff bindet sich langfristig

Die "Zebras" einigten sich mit dem deutschen Nationaltorhüter und dessen bisherigem Klub Industria Kielce, bei dem er eigentlich noch einen Kontrakt bis 2028 hatte, über einen Wechsel nach Kiel. Wolff unterschrieb beim THW einen Vier-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2028, teilten die Kieler am heutigen Donnerstag (4. Juli) mit.

Kielce bestätigte, dass dafür eine Ablösesumme nach Polen fließt, die helfe die eigenen Schulden zu reduzieren. Der THW Kiel machte zu den Transfer-Modalitäten keine Angaben.

"Alle haben mir das Gefühl gegeben, das Richtige zu tun"

"Ich freue mich riesig über meine Rückkehr nach Kiel. Ich kenne die Stadt, den Verein, einen Großteil der Mannschaft und die besonderen Fans. Das wird mir den Neu-Start erleichtern", wird Andreas Wolff in einer Vereinsmitteilung zitiert.

"Alle, die sich unglaublich darum bemüht haben, mir diese Rückkehr zu ermöglichen, haben mir das Gefühl gegeben, das Richtige zu tun. Allen voran Viktor und Filip, mit denen ich kurz über die Vergangenheit, viel ausführlicher aber über die Pläne und die Zukunft gesprochen habe. Das hat mich davon überzeugt, dass unsere gemeinsame Mission beim THW Kiel jetzt neu beginnen sollte."

"Ich liebe den Druck"

Andreas Wolff: "Hier ist meine Heimat, und ich möchte mir sportlich Woche für Woche den Wettkampf mit den besten Teams der Welt liefern. Ich liebe den Druck, den du beim THW Kiel und in der stärksten Liga der Welt hast. Das Messen mit den Besten in wirklich jedem Spiel wird mich noch stärker machen."

Ende einer Transfer-Saga

Die Wolff-Rückkehr in die Bundesliga hatte sich seit Mitte April angedeutet. Zunächst wurde der 33-Jährige mit dem SC Magdeburg in Verbindung gebracht. In den letzten Wochen kam das Kiel-Gerücht immer mehr auf. In der vergangenen Woche vermeldete dann der NDR den Wechsel als perfekt. THW-Geschäftsführer Szilagyi sprach zu diesem Zeitpunkt noch davon, dass das "aktuell" eine "Falschmeldung" sei. Nun ist die Transfer-Saga also beendet.

Szilagyi: "Andreas ist überzeugt vom THW Kiel"

"Deutschlands Nummer eins ist wieder beim THW Kiel", kommentiert THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi den Wolff-Wechsel. Den ersten Signalen seien intensive Gespräche und Verhandlungen gefolgt, blickt Szilagyi auf die vergangenen Wochen zurück und ergänzt: "Trotzdem war es kein einfaches Unterfangen, den Wechsel unter Dach und Fach zu bringen. Denn jeder in der Handball-Welt weiß, welche Qualitäten Andreas hat."

Wolffs persönliche Ziele seien "deckungsgleich mit unseren", so Szilagyi. "Andreas ist überzeugt vom THW Kiel. Er wird keine Eingewöhnungszeit benötigen, hat mit vielen unserer Leistungsträger bereits zusammengespielt. Mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten wird er uns sofort verstärken und wichtige Impulse in der Mannschaft setzen", meint Viktor Szilagyi.

