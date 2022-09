THW-Keeper Mrkva überragend: Kiel holt deutlichen Rückstand in Hannover auf

Hannover-Burgdorf und Kiel lieferten sich zum Auftakt am Sonntag einen beeindruckenden Schlagabtausch, die Niedersachsen brachten einen ordentlichen Vorsprung nicht ins Ziel.

Das Ziel war schon in Reichweite für Hannover-Burgdorf. Zwölf Minuten vor Schluss stellte Vincent Büchner auf 24:20 in der brodelnden ZAG Arena. Vor dieser Drangphase der Niedersachsen war die Partie meist ausgeglichen verlaufen, erstmals war eine Mannschaft davongezogen. Zur Pause lag Kiel noch mit 15:14 vorne.

Doch die Hausherren brachten den Vorsprung nicht über die Zeit. In der restlichen Spielzeit gelangen Hannover nur noch ganze drei Treffer. Das lag vor allem an einem überragenden Tomas Mrkva, der ab der 49. Minute zwischen den Pfosten stand. Der THW-Schlussmann brachte immer wieder ein Körperteil an den Ball und hielt unter anderem auch einen Siebenmeter.

Mrkva verschaffte den Zebras damit die benötigte Zeit, um den Rückstand aufzuholen und schließlich selbst in Front zu gehen. Harald Reinkind traf 50 Sekunden vor Schluss zum 28:26, kurz darauf erhielt Magnus Landin Jacobsen eine Zeitstrafe. Doch das brachte Hannover auch nichts mehr. Zwar verkürzte Uladzislau Kulesh noch einmal, doch in Unterzahl machte Domagoj Duvnjak mit dem 29:27 kurz vor Spielende alles klar.

Kiel steht mit 10:0 Punkten dank der besten Tordifferenz auf Platz eins. Erfolgreichste Werfer waren mit jeweils acht Treffern der Hannoveraner Maximilian Gerbl und Eric Johansson.

TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel 27:29 (13:15)

Tore TSV Hannover-Burgdorf: Gerbl 8/1, Brozovic 4, B. Vujovic 4, Fischer 3, Feise 2, Kulesch 2, Michalczik 2, Büchner 1, Kuzmanovski 1

THW Kiel: Johansson 8, Wiencek 5, Reinkind 4, Bilyk 3, Ekberg 3, Överby 2, Dahmke 1, Duvnjak 1, M. Landin 1, Wallinius 1

Schiedsrichter: Julian Köppl (Darmstadt)/Denis Regner (Nieder-Olm)

Zuschauer: 6036

Strafminuten: 6 / 4