Thüringer HC wechselt auf Linksaußen

Der Thüringer HC wechselt zur kommenden Saison auf der linken Außenbahn und bekommt dort internationale Verstärkung. Allerdings muss sich der Verein auf dieser Position auch von zwei Spielerinnen verabschieden.

Mit Beginn der kommenden Saison wird Rikke Hoffbeck Petersen auf der linken Außenbahn wirbeln. Die 26-jährige Dänin wechselt von SønderjyskE Håndbold aus der dänischen 1. Liga in die deutsche Handball Bundesliga der Frauen. Rikke Hoffbeck Petersen unterschrieb beim Thüringer HC einen Zweijahresvertrag.

"Ich habe immer davon geträumt, ins Ausland zu gehen und ich betrachte den Thüringer HC als den perfekten nächsten Schritt in meiner Karriere", freut sich die Dänin und fügt an, "Es ist mir eine große Ehre, einen so großen und traditionsreichen Verein wie den Thüringer HC zu repräsentieren, der immer an der Spitze der Bundesligatabelle mitspielt."

Die 26-Jährige betont: "Ich habe einige gute Gespräche mit Herbert Müller geführt und die Art und Weise, wie er Handball spielen möchte, spricht mich sehr an. Darüber hinaus freue ich mich darauf, alle im und um den Verein zu treffen und die fantastische Atmosphäre zu erleben, die es bei den Heimspielen in der Salza-Halle gibt."

In der Saison 2022/24 wurde Rikke Hoffbeck Petersen mit 76,28 MEP (Match Experience Points) als beste Linksaußen in die dänische Mannschaft des Jahres gewählt. Ihre Handballkarriere im Heimatland startete und endete beim SønderjyskE Håndbold (2014-2020; 2023-2024), mit Zwischenstopps bei EH Aalborg (2020-2022) und Skanderborg Håndbold (2022-2023). In der laufenden Saison ist sie mit dem Team von der deutsch-dänischen Grenze auf dem Sprung in die Play-offs.

THC-Trainer Herbert Müller freut sich auf die Dänin: "Ich freue mich sehr, dass Rikke nächste Saison Teil unseres neuen Linksaußenduos sein wird. Sie erfüllt exakt das Profil, das wir gesucht haben. Gutes Positionsspiel, gefährlich im Angriff, schnell, eine sichere Siebenmeterschützin und zusätzlich, was für uns ganz wichtig ist, eine Abwehrspielerin, die auf der Zweierposition agieren kann. Ich bin mir sicher, dass sich unsere Fans auf Rikke freuen werden und sie für uns einen wichtigen Gewinn darstellen wird."

Zwei Trennungen

Auf der linken Außenbahn erfolgt ein Komplettumbruch, denn schon zuvor hatte der Thüringer HC Anna Szabo (Budaörs) präsentiert. Die deutsche Nationalspielerin Johanna Stockschläder wird den Klub mit bislang unbekanntem Ziel verlassen.

Die Japanerin Yuki Tanabe beendet zum Ende der laufenden Saison ihre Handballkarriere und kehrt nach drei Jahren beim Thüringer HC in ihre Heimat Japan zurück. Zudem heuern Kreisläuferin Sharon Nooitmeer (Sport-Union Neckarsulm) und Spielmacherin Csenge Kuczora (Praktiker Vac/HUN) an.