Thüringer HC: "Vier Tore im Handball nicht unmöglich"

Im Viertelfinalhinspiel der European League musste sich der Thüringer HC zuhause gegen den norwegischen Spitzenclub Storhamar Handball Elite mit 35:39 (17:19) geschlagen geben. Dennoch sieht Trainer Herbert Müller sein Team beim Rückspiel nächsten Samstag (23.03., 16 Uhr) nicht chancenlos.

"Beide Mannschaften waren vom Abwehrtechnischen heute nicht stark genug. Ich kann mit den 35 geworfenen Toren super zufrieden sein, das ist etwas, dass wir vom Angriffsverhalten sehr gut gemacht haben", nimmt THC-Coach Herbert Müller trotz der Niederlage auch Positives aus dem Spiel mit.

Er weiß jedoch auch, woran es bis nächste Woche zu arbeiten gilt: "In der Abwehr haben wir sehr große Schwierigkeiten mit dem schnellen Tempospiel und vor allem auch mit dem Spiel in die Tiefe. Sie haben sehr viele Zweikämpfe gewonnen, haben ihr Tempo gut durchgespielt. Da müssen wir besser in die Stopfouls kommen. Der Schwerpunkt muss nächste Woche auf der Abwehr liegen."

"Aber ich denke auch, dass vier Tore im Handball nicht unmöglich sind und wir werden sicherlich keinen Millimeter am Boden preisgeben", sieht Müller sein Team trotz des Vier-Tore-Rückstands vor der Auswärtshürde nicht ganz chancenlos.

Zum Ende richtet er noch eine Kampfansage an die Zuschauer in der Salzahalle: "Wenn wir im Rückspiel eine bessere Abwehr stellen können, glauben wir an unsere Chancen und ich verspreche euch allen, wir werden für euch kämpfen bis zum Umfallen." Mit einem Fünf-Tore-Sieg in Hamar wäre der Final4-Einzug zum zweiten Mal in Folge perfekt.

Zum Spielbericht