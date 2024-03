Thüringer HC vermeldet Abschied von Nicole Roth

In einer kurzen Meldung hat der Thüringer HC den Abgang von Torhüterin Nicole Roth vermeldet, die sich nach Angaben des THC einem Ligakonkurrenten anschließen werde. Dieser hat den Wechsel bislang allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

"Nun ist es amtlich. Für die Verantwortlichen des Thüringer HC nicht unerwartet, wird Torhüterin Nicole Roth zum Saisonende den THC verlassen und sich der SG BBM Bietigheim (ab der kommenden Saison HB Ludwigsburg) anschließen", so der Verein in einem kurzem Statement, in dem es weiter heißt: "Wir bedanken uns bei Nicole Roth für ihr sportliches Engagement und wünschen ihr an ihrer neuen Wirkungsstätte alles Gute."

Für den Thüringer HC ist es der dritte Abgang nach Annika Lott, die zu Brest Bretagne wechseln wird, sowie Sara Saetre Ronningen, die ihre Karriere im Sommer beenden wird. Als Neuzugänge hat der THC bislang Sharon Nooitmeer (Sport-Union Neckarsulm), Csenge Kuczora (Praktiker Vac/HUN) und Anna Szabo (Budaörs KC/HUN) offiziell bestätigt. Im Tor dürfte es nun noch Handlungsbedarf geben.

Der Vertrag von Nicole Roth, die in der vergangenen Spielzeit die meisten Paraden in der HBF vorzuweisen hatte und in dieser HBF-Saison derzeit bei durchschnittlich 6,8 Paraden pro Spiel steht, lief zum Sommer nach zwei Jahren aus.

Noch keine Bestätigung aus Bietigheim

Der Meldung des Thüringer HC zu Folge wird Nicole Roth zur SG BBM Bietigheim, die ab der kommenden Saison als HB Ludwigsburg in der Handball Bundesliga Frauen spielen wird, wechseln. Ihr Lebensgefährte Domenico Ebner hat unterdessen einen bis 2026 laufenden Vertrag beim SC DHfK Leipzig.

Der Ligakonkurrent hat bislang den Abgang von Torhüterin Gabriela Moreschi nach Bukarest vermeldet und im Gegenzug die Schwedin Johanna Bundsen als Neuzugang für den Sommer vorgestellt.

Der Vertrag von Sarah Norklit Lonborg läuft im Sommer aus, der von Melinda Szikora läuft noch ein Jahr, so dass der aktuelle Tabellenführer erneut mit einem Torhüterinnen-Trio in die Saison gehen könnte. Als weitere Neuzugänge neben Johanna Bundsen hat Bietigheim bislang Mareike Thomaier und Viola Leuchter aus Leverkusen sowie Guro Nestaker von Storhamar offiziell bestätigt.

Über Nicole Roth

Die gebürtige Nürnbergerin durchlief neben der sportlichen Entwicklung beim HC Leipzig ihre schulische Ausbildung am Leipziger Sportgymnasium. 2012 wurde sie mit dem Leipziger Nachwuchs deutsche A-Jugendmeisterin. 2014 und 2016 gewann der HC Leipzig den DHB-Pokal. Parallel lief sie mit Zweitspielrecht ausgestattet, für den SV Union Halle/Neustadt auf.

Im Kader der Leipzigerinnen sammelte sie erste Erfahrungen in den internationalen Wettbewerben der EHF. Nach ihrem Wechsel zur SG BBM Bietigheim nahm Nicole Roth an der EHF European League 2017/18 teil. Über ein Zweitspielrecht kam sie zu Einsätzen beim Zweitligisten VfL Waiblingen. In der folgenden Saison stand sie bei der Neckarsulmer Sport-Union unter Vertrag. Ein Jahr später schloss sie sich die inzwischen 26-Jährige dem Bundesligisten TuS Metzingen an und spielte im EHF European Cup und der EHF European League.

Die Torhüterin durchlief von der U-17- bis zur U-20-Nationalmannschaft alle Stationen im DHB-Nachwuchs und sammelte so auch früh internationale Erfahrung im Nationalteam. Unter dem früheren Bundestrainer Michael Biegler wurde sie erstmals in den erweiterten Kader der DHB-Auswahl berufen Der ehemalige Trainer der deutschen Nationalmannschaft Michael Biegler berief Nicole Roth in den erweiterten Kader der DHB-Auswahl. Ihr erstes Länderspiel absolvierte sie dann im November 2023 gegen Ungarn.