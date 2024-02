Thüringer HC holt ungarisches Toptalent

Der Thüringer HC hat sich zur kommenden Saison die Dienste eines ungarischen Talents gesichert.

Mit Anna Szabó kommt in der nächsten Saison eine weitere Ungarin zum Thüringer HC. Die 20-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Das 1,78 m große Handballtalent wurde am 11.06.2004 in Veszprém geboren und nahm bereits 2021 an der EHF U-17-Europameisterschaft teil.

Mit der ungarischen U-19-Nationalmannschaft holte die Linksaußen 2023 den Europameistertitel. Ihren Durchbruch im Erwachsenenbereich schaffte sie im Team der Handballakademie NEKA Balatonboglar, ehe sie dann im vergangenen Sommer zu Budaörs ging. In diesem Sommer soll sie zudem noch an der U20-WM in Nordmazedonien (19.-30.06.24) teilnehmen.

"Schon als Kind habe ich immer davon geträumt, im Ausland zu spielen. Ich bin davon überzeugt, dass Deutschland und besonders der THC das beste Team ist, wo ich meinen Kindheitstraum wahr werden lassen kann. Ich bin megadankbar für diese Chance und blicke erwartungsvoll auf die neuen Herausforderungen", äußert sich Anna Szabó zu ihrem Wechsel. "Ich hätte nie gedacht, dass ich das alles im Alter von 20 Jahren bekommen würde."

"Anna Szabó ist uns beim ungarischen Jugendnationalteam sehr positiv aufgefallen. Sie ist eines der größten Talente auf Linksaußen und konnte bei Budaörs in der 1. ungarischen Liga schon jetzt überzeugen. Nicht nur ihre sportliche Leistung war für uns ausschlaggebend für ihre Verpflichtung, sondern es ist zusätzlich erfreulich, dass sie sehr gut deutsch spricht", freute sich Trainer Herbert Müller, der anfügte: "Ich freue mich riesig auf die Arbeit mit ihr. Ich bin davon überzeugt, dass sie uns sofort helfen wird, da sie alle Voraussetzungen dafür mitbringt."

"Mir ist klar, dass ich noch viel lernen und viel arbeiten muss, doch ich verspreche, mein Bestes zu geben, um dem Team zu helfen. Ich kann es kaum erwarten, in dieser Atmosphäre zu spielen, ein Teil dieser großartigen Teams zu sein und von einem großen Trainer wie Herbert Müller zu lernen", erklärt Szabo. "Das nächste Jahr wird voller Herausforderungen werden, aber bin überzeugt, sie alle zu meistern. Wir sehen uns in der nächsten Saison."