Thüringer HC bindet Linkshänderin

Nach den ersten Neuverpflichtungen mit den Ungarinnen Csenge Kuzora und Anna Szabo wie der Niederländerin Sharon Nooitmeer konnte der Thüringer HC auch eine Leistungsträgerin halten.

Auf der rechten Außenbahn kann der Thüringer HC auch künftig mit Nathalie Hendrikse planen. Die Niederländerin hat sich für eine weitere Saison an den Klub gebunden. "Ich freue mich, dass Nathalie ein weiteres Jahr der THC-Familie erhalten bleibt. Natha ist auf ihre eigene Art wirklich einzigartig und es würde wirklich was fehlen, wenn sie nicht mehr dabei wäre", erklärte THC-Chefcoach Herbert Müller.

Nathalie Hendrikse startete ihre Handballkarriere in ihrem Heimatland mit vier Jahren beim Traditionsverein VOC Amsterdam. 2017 wechselte die Linkshänderin dann ins Ausland, spielte zwei Jahre in Norwegen für den Gjerpen HK Skien und wechselte dann in die Handball Bundesliga Frauen. Nach drei Jahren verließ die nun 28-Jährige die Sport-Union Neckarsulm, um zum Thüringer HC zu wechseln.

"Sie hat sich sehr schnell in unsere Mannschaft integriert und ist immer ein Faktor, der auf der rechten Außenbahn nicht nur wirbelt, sondern auch einen Unterschied ausmachen kann. Von daher wird es sicher Spaß machen, ein weiteres Jahr mit ihr zusammenzuarbeiten", so Herbert Müller abschließend.