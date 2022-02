Thüringen kippt die letzten Spieltage in Thüringenliga und Landesklassen

In den Verbandsligen in Thüringen kann aller Voraussicht nach ab 1. März wieder gespielt werden, doch alle Spieltage kriegt der Thüringer Fußball-Verband (TFV) bis Mitte Juni nicht mehr über die Bühne. Jetzt wurden die Spielpläne angepasst.

In Thüringen wird die Wiederaufnahme des Spielbetriebs konkreter. Wie der Thüringer Fußball-Verband (TFV) mitteilte, kann der anvisierte Start ab Anfang März - manche Ligen beginnen dennoch etwas später - wohl tatsächlich eingehalten werden. Voraussetzung: mindestens 3G-Bedingungen (geimpft, genesen oder negativ getestet). In einem Schreiben von TFV-Spielobmann Sven Wenzel an die Klubs heißt es wörtlich: "Die Spielansetzungen werden unter 3G oder besser stattfinden. Diese basieren auf den Ankündigungen der Lockerungen zum 01.03.2022. Sollten diese Lockerungen nicht eintreffen, so wird es hier kurzfristig einen Zusatzbescheid geben, ansonsten können die Mannschaften nunmehr mit diesen Terminen planen."

Doch der Fußballbetrieb im Freistaat muss für den verzögerten Re-Start eine Kröte schlucken: Ähnlich wie vom Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) in den Oberligen praktiziert, werden auch in Thüringen am Saisonende Spieltage ersatzlos gestrichen. In der sechstklassigen Thüringenliga sind es sechs Spieltage. Da die Staffel eine ungerade Anzahl an Teams hat, werden manche Mannschaften nach Rundenschluss ein Spiel mehr als mancher Ligakonkurrent absolviert haben. Hier will sich der TFV mit der Quotientenregel (erspielte Punkte geteilt durch absolvierte Spiele) behelfen.

Nur in einem Miteinander auf Augenhöhe wird es uns gelingen, diese Saison zu einem halbwegs regulären Abschluss zu bringen. Mitteilung des TFV

Diese Wertungsmethode könnte auch in den drei Landesklassen zum Tragen kommen, sofern Corona und/oder darauf folgende neue Beschränkungen von Seiten der Politik den Spielbetrieb erneut beeinträchtigen würden. Sollten die Landesklassen aber wie aktuell geplant zu Ende gespielt werden können, würden hier alle Mannschaften auf die gleiche Anzahl an Spielen kommen, da die siebte Liga in allen drei Staffeln über eine gerade Anzahl an Teilnehmern verfügt. In der Landesklasse 1 (14 Mannschaften) würden die letzten beiden Spieltage ausfallen, das Gleiche gilt für die Landesklasse 3, während in der Landesklasse 2 (16 Mannschaften) die letzten vier Partien eines jeden Teams ausfallen. Damit stellt der Verband sicher, dass der Punktspielbetrieb wie im Rahmenterminplan vorgesehen am Wochenende 17. bis 19. Juni enden kann. Komplette Spieltage unter der Woche wollte der Verband seinen Vereinen indes nicht zumuten.

Laut TFV votierte der Vorstand einstimmig für diesen Beschluss. Wie die einzelnen Kreise die Saisonfortsetzung regeln, liegt laut TFV explizit in der Hoheit der dortigen Kreis-Fußballausschüsse.