ThSV Eisenach verpflichtet Rückraumspieler vom Liga-Konkurrenten

Der Kader des ThSV Eisenach für die kommende Saison nimmt weiter Form an: Der Handball-Bundesligist aus Thüringen holt einen Rückraumspieler eines Liga-Konkurrenten.

Handball-Bundesligist ThSV Eisenach hat Filip Vistorop vom Erstliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten verpflichtet. Das teilten die Thüringer am heutigen Freitag (31. Mai) mit. Der 1,95 Meter große Rückraumspieler bringt reichlich Erfahrung mit. Er spielte vor Balingen für Zrinjski Mostar in Bosnien-Herzegowina und in Zagreb.

Kaufmann: "Eine echte Bereicherung"

"Er passt zu unserem kreativen Handball, ist sehr dynamisch, hat ein gutes Timing, kann die Mannschaft gut steuern, ist eine echte Bereicherung", sagte ThSV-Coach Misha Kaufmann über den 26-Jährigen, der zuletzt sogar schon zwei Einsätze in der kroatischen Nationalmannschaft hatte.

Filip Vistorop ist der fünfte Neuzugang des ThSV Eisenach. Zuvor hatten die Wartburgstädter bereits Silvio Heinevetter, Gian Attenhofer, Aleksandar Capric und Rok Maric verpflichtet.