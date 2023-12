ThSV Eisenach verlängert mit Kaufmann, Nowak und Witte

Ovationen von den Rängen gab es schon vor dem Anpfiff des Ost-Derbys zwischen dem ThSV Eisenach und dem SC DHfK Leipzig. ThSV-Präsident Shpetim Alaj verkündete am gestrigen Samstag langfristige Verlängerungen der Verträge von Trainer Misha Kaufmann, dem Sportlichen Leiter Maik Nowak und Geschäftsführer Rene Witte.

"Wir wollen unsren Thüringer Kultclub gemeinsam weiterentwickeln, einen Traditionsverein professionalisieren, modernisieren und fit für die Zukunft machen", erklärte Geschäftsführer Rene Witte mit Blick auf die langfristige Planung beim ThSV Eisenach. Er selbst hat seinen Vertrag gleich um fünf Jahre bis 2029 verlängert.

Neben Rene Witte verlängerten auch der Sportliche Leiter Maik Nowak und Trainer Misha Kaufmann ihre Verträge - beide unterzeichneten ligaunabhängig bis 2027. "Der ThSV Eisenach ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich bin stolz, hier zu arbeiten", betonte Kaufmann.

Im Oktober 2021 war der Schweizer als neuer Trainer beim Zweitligisten ThSV Eisenach vorgestellt worden, nachdem dieser personelle Konsequenzen nach einer Negativserie von fünf Niederlagen in Folge gezogen hatte.

Der 39 -Jährige hatte zuvor nach dem Ende seiner aktiven Karriere beim HSC Suhr Aarau in der Schweiz das Traineramt übernommen. In Eisenach unterschrieb er zunächst bis 2024 und konnte bereits in der vergangenen Spielzeit den anvisierten Aufstieg in die 1. Bundesliga mit dem Verein feiern.

Gleich zu Beginn der Saison hatte Eisenach mit Trainer Misha Kaufmann mit dem Sieg gegen den Bergischen HC ein erstes Ausrufezeichen gesetzt - weitere folgten, zuletzt der gestrige Erfolg gegen Leipzig. Mit aktuell 9:23 Punkten fehlt dem ThSV Eisenach derzeit lediglich ein Punkt auf das rettende Ufer.