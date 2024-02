ThSV Eisenach nach starkem Spiel auch gegen Gummersbach mit leeren Händen

Es war der erste Sieg im Jahr 2024: Beim ThSV Eisenach gewann der VfL Gummersbach am Samstagabend mit 26:24 (15:14) in der Handball Bundesliga.

Den besseren Auftakt in die Begegnung erwischten die Gastgeber. Beide Abwehrreihen fanden zunächst gute Lösungen, die Gummersbacher verteilten aber zu viele Fahrkarten. Eisenach nutzte das zum 7:5 (12.). Zwei verwandelte Siebenmeter in Folge durch Miloš Vujovic egalisierten den Spielstand wieder auf 7:7. Nur kurzweilig, denn auch in der Folge legten stetig die Eisenacher mit ein bis zwei Toren vor. "Anfangs taten wir uns schwer", gestand Gudjon Valur Sigurdsson.

Vor allem an ThSV-Keeper Matija Spikic bissen sich die Gäste häufig die Zähne aus. Erst kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit kamen die Oberbergischen im zweiten Versuch nach zwei aufeinanderfolgenden Paraden von Rebmann durch Köster zu ihrer ersten eigenen Führung im Spiel (14:13, 29. Minute). Mit einem ebenso knappen Vorsprung ging es für die Teams in die Pause (15:14). Misha Kaufmann analysierte: "Im ersten Abschnitt haben wir lange geführt, verhelfen den Gästen durch unsere Fehler zur Halbzeitführung."

Aus der Kabine kam insbesondere Rebmann mit dem Schwung der Schlussphase aus Durchgang eins. Der VfL verteidigte aggressiver und behauptete sich offensiv immer sicherer und mit zunehmender Durchschlagskraft. Drei Tore hintereinander schraubten den Zwischenstand auf 18:14 (38. Minute). Obwohl die Gäste diesen Vorsprung behaupteten, kamen die Eisenacher nochmal auf ein Tor heran (24:23, 59. Minute). Zu spät: der VfL gewann 26:24.

"Lassen uns nicht abschütteln"

"Wir hatten 3-mal die Chance zum Ausgleichstreffer", ärgerte sich Eisenachs Abwehrchef Philipp Meyer nach dem Spiel, Teamkollege Peter Walz führte aus: "Beim 19:20 verpassen wir es mit dem Ausgleichstreffer die Partie zu drehen." Eisenachs Trainer Misha Kaufmann konstatierte zusätzlich: "Uns fehlte die Kaltschnäuzigkeit." Es war die zweite knappe Pleite der Thüringer in diesem Jahr.

Das lag besonders an Torwart und Matchwinner Daniel Rebmann. VfL-Coach Gudjon Valur Sigurdsson stellte dahingehend klar: "Er entschied das Torhüterduell." Der Trainer hob jedoch noch einen weiteren Akteur heraus: "Tom Kiesler brillierte im zweiten Abschnitt mit einer überragenden Abwehrleistung."

Nach dem 30:31 in Wetzlar gaben die Eisenacher so bereits das zweite Mal haarscharf Punkte ab. So stehen die Wartburgstädter weiterhin auf einem Abstiegsplatz. "Wir lassen uns nicht abschütteln", betonte Philipp Meyer angesichts dieser Situation. Die nächste Möglichkeit zu punkten ergebe sich schließlich schon kommenden Donnerstag. Die Wartburgstädter gastieren bei Frisch Auf Göppingen, das am Samstag beim Tabellenletzten HBW Balingen-Weilstetten mit 29:30 unterlag. Gummersbach empfängt Leipzig.

