ThSV Eisenach nach Krimi-Niederlage "wütend und enttäuscht"

Der ThSV Eisenach hat einen Sieg im ersten Spiel nach der Winterpause leichtfertig verschenkt. Der Handball-Bundesligist verlor bei der HSG Wetzlar am Mittwochabend mit 30:31 (15:13). "Ich weiß überhaupt nicht, wie wir dieses Spiel gewonnen haben", erklärte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp im Nachgang.

Vor 3523 Zuschauern war Manuel Zehnder mit 15/5 Toren zum wiederholten Male bester Werfer. Till Klimpke, Domen Novak und Nemanja Zelenovic ragten bei Wetzlar aus guter Mannschaftsleistung heraus. Justin Kurch vom ThSV und Vladimir Vranjes von der HSG mussten in der Schlussphase jeweils wegen einer Roten Karte das Spiel verlassen.

"Was für eine bittere Niederlage! Über weite Strecken spielten wir konzentriert. Vieles war gut, sehr wenig schlecht. Ich bin wütend und enttäuscht. Wir hätten mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar zwei verdient.", erklärte ThSV-Trainer Misha Kaufmann. Unter anderem ließen ein Offensivfoul und ein verworfener Siebenmeter der Thüringer die Partie noch kippen. Zudem wurde nach dem letzten Treffer auch noch der Anwurf falsch ausgeführt. Auch Wetzlar war im Laufe der Partie ein derartiges Vergehen abgepfiffen worden.

"Ein entscheidender Faktor, dass wir dieses Spiel am Ende natürlich glücklich, aber nicht unverdient gewonnen haben, war die Tatsache, dass die Spieler bis zum Ende weitergemacht haben", analysierte Wetzlars Coach Frank Carstens.

"Dass sie bis zum Ende gekämpft, an ihre Chance und eben auch an die Punkte geglaubt haben. Sicher profitieren wir dann auch mal von einem Fehler, genauso wie Eisenach auch von unseren Fehlern profitiert hat. Aber am Ende kann ich meinem Team nur ein großes Kompliment machen für die mentale Stärke, die es heute an den Tag gelegt hat", so Wetzlars Trainer weiter.

Wetzlar gut auf Eisenachs Deckung eingestellt

Die Anfangsphase gehörte eindeutig den Gästen aus Eisenach, die schon nach neun Minuten die erste Drei-Tore-Führung (5:2) herausspielen konnten. Dies lag vor allem an der fehlenden Treffsicherheit der Wetzlarer Offensive, die auf die aggressiv agiereden ThSV-Deckung allerdings gut eingestellt war und sich mit viel Bewegung ohne Ball durchaus gute Chancen erspielte. Dieser Vorsprung war allerdings nach 19 Minuten wieder aufgebraucht.

Nach der Pause war der ThSV die aktivere Mannschaft und konnte sich durch einen Siebenmeter in der 35. Minute einen Vier-Tore-Vorsprung (19:15) erarbeiten. Auch diesen Vorsprung konnten die Gastgeber wieder aufholen. Dies lag vor allem an einer starken Torhüter-Leistung und einer konsequenteren Offensive der HSG.

Rote Karte nach Videobeweis

Aber Eisenach schien das Momentum auf seiner Seite zu haben, zog nach dem 26:26 wieder auf drei Tore weg. Die Endphase, in der Wetzlar wie schon im Hinspiel auf den siebten Feldspieler setzte, war stark umkämpft. Nach Kurchs dritter Zeitstrafe stellte Domen Novak den Anschluss zum 29:30 her. Wetzlar kassierte dann die Rote Karte gegen Abwehrchef Vladimir Vranjes, der mit einem Ausfallschritt an ThSV-Kreisläufer Peter Walz vorbeiwollte, dabei aber den kreuzenden Yoav Lumbroso abgrätschte. Nach Videobeweis entschied sich Deutschlands Spitzengespann Schulze/Tönnies für die Rote Karte.

"Wir kriegen in der 2. Halbzeit zu viele dumme Zweiminutenstrafen, die uns nicht passieren dürfen", urteilte Eisenachs Malte Donker selbstkritisch bei Dyn. "Wir machen vorne zu viele Fehler, kleine Passfehler wie auch von mir auf Rechtsaußen, die er dann mit einem kleinen Winkel abschließen muss. Wir müssen in den letzten fünf Minuten die klaren Chancen sicherer machen."

Nach einem Fehlwurf von Zehnder bekamen die Hessen eine letzte Konterchance - und nutzten diese zum Siegtreffer. Spektakulär der Pass von Stefan Cavor unter doppelter Bedrängnis an den Kreis, dort schnappte sich dann Domen Novak das Leder erst mit rechts und warf dann nach einem Wechsel auf die Wurfhand rund sieben Sekunden vor dem Ende ein. "Das ist Wahnsinn, aber das ist Domen. Er nimmt sich die Bälle, die unfassbar schwierig sind. Dieses Tor ist unfassbar gut", urteilte Nemanja Zelenovic bei Dyn.