ThSV Eisenach mit Top-Duellen in der Vorbereitung

Die Handball-Bundesliga befindet sich aktuell in der Sommerpause. Doch die Bundesligisten treiben ihre Planungen für die kommende Saison weiter voran. Der ThSV Eisenach bereitet sich mit einigen Testspielen gegen Topgegner auf die nächste Spielzeit vor.

Nach dem Aufstieg in die 1. Handball-Bundesliga im letzten Sommer machte der ThSV Eisenach am 32. Spieltag mit einem Sieg gegen die SG Flensburg-Handewitt den Klassenerhalt perfekt. Das Team von Trainer Misha Kaufmann bleibt vor dem Start der neuen Saison ein bisschen Zeit zum verschnaufen. Dann stehen einige Topduelle im Rahmen der Saisonvorbereitung an.

Als Gastgeber richtet Eisenach den Wartburg-Cup vom 16. bis zum 18. August aus. Wie der Bundesligist in einer Pressemitteilung bekannt gab, findet sich unter den Teilnehmern mit dem SC Magdeburg der amtierende deutsche Meister. Dazu wird mit dem VfL Gummersbach ein weiterer Bundesligist an dem Vorbereitungsturnier teilnehmen. Skanderborg Aarhus Handbold komplettiert das Quartett.

Kurz darauf, am 23. August steht ein Duell mit dem langjährigen Zweitligarivalen Dessau-Roßlauer HV auf dem Programm. Noch im Juli fordert der ThSV Eisenach den diesjährigen Erstliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam (26.07.).