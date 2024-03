ThSV Eisenach mit "Heimspiel in Leipzig"

Über 1.200 Fans des ThSV Eisenach feierten den 31:29-Auswärtssieg beim SC DHfK Leipzig mit ihrer Mannschaft. 800 von ihnen fuhren am Sonntagmorgen in 11 Waggons mit dem Sonderzug zur 59. Auflage des Ostderbys, unter ihnen auch Oberbürgermeisterin Katja Wolf.

Schon bevor der Zug am Eisenacher Bahnhof losfuhr, herrschte ausgelassene Stimmung auf dem Bahnsteig. In einer Bar wurden alle mit Kaltgetränken versorgt, ein Merch-Stand versorgte die Fans mit der passenden Kleidung, denn ein Sondershirt war fester Bestandteil der Sonderfahr. Auch Oberbürgermeisterin Katja Wolf war dabei und kaufte sich vor Abfahrt noch einen der neuen Wendehüte. "Ich bin echt gerne in der Halle. Es fällt nicht schwer", erklärte sie ihre Teilnahme.

Geschäftsführer René Witte begrüßte alle Fans am Gleis mit Handschlag. "Wir haben heute einen Sonderzug, der erste Sonderzug des ThSV Eisenach. Wir sind jedem Fan so dankbar, dass ich sie einmal alle persönlich begrüßen muss", erzählt Witte im Dyn-Spieltagsvlog. Die ganze Aktion war für ihn "überragend".

Um 10.30 Uhr war Abfahrt am Eisenacher Bahnhof. Keine zwei Stunden später erreichte der Zug um 12.14 Uhr den Leipziger Hauptbahnhof. Alleine nach der Zugfahrt war Witte überwältigt: "Das ist Wahnsinn, ohne Witz. Ich habe schon viel erlebt, aber das habe ich auch noch nie erlebt."

"Mega, das ist Eisenach, mehr braucht man dazu nicht zu sagen - alleine wie die Fans hier mitmachen", so ein fröhlicher ThSV-Fan mit Megafon in der Hand, der wenig später alle wieder zum Mitbrüllen anstachelte. Vom Bahnhof marschierten die Fans zur Halle, immer begleitet von Rufen wie "Ei Ei Eisenach" oder "Heimspiel in Leipzig".

Auch eine Blaskapelle schloss sich dem Fanmarsch an. "Das sind alles Fans vom ThSV, die gesagt haben, dass sie ihre Instrumente mitbringen und nebenbei noch ein bisschen Stimmung machen", erklärt Geschäftsführer Witte.

In der mit 6.000 Zuschauern restlos ausverkaufte Quarterback-Arena bejubelten die 1.200 Fans in einer extra eingerichteten Zusatztribüne anschließend den zweiten Auswärtssieg der Saison. Dementsprechend ausgelassen war die Stimmung auf der Rückfahrt.

Auch die Mannschaft war nun kurz entschlossen mit im Zug, unterschrieb fleißig Autogramme und ließ sich für den doppelten Punktgewinn feiern. Rechtsaußen Moritz Ende übernahm kurzer Hand das Megafon und sprang mit "Derbysieger"-Rufen durch die Waggons. Gegen 20.30 Uhr erreichte der blau-weiße Sonderzug mit fröhlichen Leuten wieder den Hauptbahnhof Eisenach - ein Ausflug nach Leipzig, der so schnell nicht vergessen wird.