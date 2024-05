ThSV Eisenach macht vierten Neuzugang perfekt

Vierter Sommer-Neuzugang für den ThSV Eisenach: Ein Kreisläufer eines Champions-League-Teilnehmers wechselt zum Handball-Bundesligisten aus Thüringen.

Kreisläufer Rok Maric wird ab 1. Juli 2024 bei den Thüringern unter Vertrag stehen. Maric hat einen Kontrakt über zwei Jahre unterschrieben. Der 27-jährige, der 1,93 Meter groß ist und 108 Kilo wiegt, besitzt die kroatische und slowenische Staatsbürgerschaft. Er war zuletzt für Champions-League-Teilnehmer RK Celje am Ball. "Ein abwehrstarker Mann, der uns zugleich im Angriff einen Schritt weiterführen soll", argumentiert Eisenachs Geschäftsführer Rene Witte.

Maik Nowak, der Sportliche Leiter des ThSV Eisenach, erklärt: "Nachdem Torben Hübke unseren Verein verlassen hat, standen uns seit geraumer Zeit nur zwei etatmäßige Kreismitte-Spieler zu Verfügung. Es war wichtig, für diese Position eine Neuverpflichtung zu tätigen. Mit Rok Maric kommt ein zweikampfstarker Spieler, der im Deckungsbereich sehr gut ist, Peter Walz und Justin Kurch entlasten soll." Maric ist nach Silvio Heinevetter, Gian Attenhofer und Aleksandar Capric der vierte Neuzugang des ThSV.

Rok Maric spielte für die Vereine Koper in Slowenien, Umag in Kroatien, HB Endingen in der Schweiz und zuletzt bei RK Celje Pivovarna Lasko (Slowenien). In dieser Champions-League-Saison erzielte er in acht Spielen 13 Tore.