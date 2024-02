ThSV Eisenach: Kapitän Peter Walz verlängert, Talent geht mit sofortiger Wirkung

Bei Handball Bundesligist ThSV Eisenach sind zwei Entscheidungen am Kreis gefallen: Kapitän Peter Walz hat seinen Vertrag bei den Wartburgstädter um zwei Jahre verlängert und Nachwuchshoffnung Torben Hübke wechselt mit sofortiger Wirkung zum TBV Lemgo Lippe II.

"Peter Walz ist unser Herzstück, er scheut sich nicht, jeden Stein umzudrehen. Wir sind stolz und froh, ihn weiter in unseren Reihen zu haben", erklärte Misha Kaufmann, der Trainer des Handball-Erstbundesligisten ThSV Eisenach.

Unmittelbar vor dem Punktspiel der Wartburgstädter gegen den VfL Gummersbach brandete stürmischer Beifall in der Werner-Aßmann-Halle auf, als Eisenachs Geschäftsführer Rene Witte verkündete, dass Kapitän und Kreisspieler Peter Walz seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat.

"Wir danken dem Land Thüringen. Peter Walz, Polizeikommissar, gehört zur Sportfördergruppe der Landespolizei Thüringen, und wird von dieser für den Handball in Eisenach freigestellt", erläuterte Rene Witte. Peter Walz kam Anfang des Jahres 2021 von Drittligist HG Saarlouis zum seinerzeit in der 2. Handball Bundesliga spielenden ThSV Eisenach.

Aufgrund der Corona-Pandemie ruhte damals der Spielbetrieb in der 3. Liga und allen Amateurligen, in den Profiligen - im Handball der 1. und 2. Bundesliga - wurde weitergespielt, allerdings ohne oder nur mit ganz wenigen Zuschauern. Peter Walz wollte zunächst nur bis Saisonende aushelfen, verlängerte dann aber rasch, stieg im Vorjahr mit dem ThSV Eisenach als Kapitän in die 1. Bundesliga auf. Nun gab der "Commissario" die Zusage bis zum Sommer 2026.

Talent verlässt Eisenach mit sofortiger Wirkung

Torben Hübke, bis dato auch zum Kreisläuferteam des ThSV Eisenach gehörend, wechselt unterdessen mit sofortiger Wirkung zum TBV Lemgo Lippe II in die 3. Liga. Eine Verabschiedung im Thüringer Handballtempel für den 21-Jährigen werde laut ThSV nachgeholt.

Torben Hübke kam im Sommer 2022 von der Jugend der SG Flensburg-Handewitt nach Thüringen. Seine Spielanteile in der ersten Mannschaft des ThSV Eisenach blieben gering. Für seine handballerische Entwicklung sei Spielpraxis nötig, der Wechsel zu den Lipperländern der richtige Weg, erklärte Eisenachs Geschäftsführer Rene Witte.