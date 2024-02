ThSV Eisenach hadert mit Niederlage gegen Frisch Auf Göppingen

Im dritten Spiel des neuen Kalenderjahres gegen Frisch Auf Göppingen kassierte der ThSV Eisenach die dritte Niederlage. Ein "Blackout", so Trainer Misha Kaufmann, ließ die Thüringer ins Hintertreffen geraten.

"Mit unseren vielen technischen Fehlern luden wir Göppingen zu Treffern über die erste und zweite Welle ein, machten uns das Leben selbst schwer", gestand Eisenachs Torjäger Manuel Zehnder, für den an diesem Tag nur 4 Treffer in die Statistik einflossen. "Wir hatten uns viel vorgenommen, haben mit unerklärbaren Fehlern zwischen der 20. und 40. Minute das Spiel abgegeben", ärgerte sich Eisenachs Geschäftsführer Rene Witte.

ThSV-Coach Misha Kaufmann sprach von zwei Phasen. Die zehn Minuten vor und nach der Pause lagen ihm schwer im Magen. "Da kassieren wir binnen 20 Minuten 17 Gegentore, in den anderen 40 Minuten nur 18 Gegentore", belegte er seine Aussage mit Zahlen.

Blackout nach der 20. Minute

Mit dem zusätzlichen Feldspieler, im 7 gegen 6, versuchten die Thüringer im zweiten Abschnitt die Niederlage abzuwenden, fanden auch gute Lösungen, ernsthaft in Gefahr geriet der Sieg der Gastgeber nicht. "Wem solche Aussetzer unterlaufen, der kann nicht gewinnen", merkte Rene Witte selbstkritisch an.

Auf Seiten der Hausherren stillte Linksaußen Marcel Schiller seinen Torhunger, öffnete die Trickkiste, brillierte bei seinen 10 Treffern mit einer 100-Prozent-Wurfquote. Die Eisenacher Keeper hatten stets das Nachsehen. "Wir bekamen zu wenig Unterstützung von unseren Torhütern, die haltbare Bälle passieren ließen", konstatierte Misha Kaufmann.

Wetzlar-Spiel spukt noch im Kopf umher

"Die bittere 30:31-Niederlage vom Auswärtsspiel in Wetzlar spukt noch immer in den Köpfen der Spieler umher", befindet Misha Kaufmann. "Wir waren die klar bessere Mannschaft und standen am Ende aber ohne Punkt da", so der ThSV-Coach.

"In diesem und den beiden anderen Spielen im neuen Jahr fehlte uns die Kaltschnäuzigkeit und ein Stück Erfahrung", erklärt Manuel Zehnder. Der Schweizer im Eisenacher Rückraum ist sich weiterhin sicher, dass sein Team den Klassenerhalt schafft, schließlich lägen etliche Teams weiterhin eng beieinander und noch eine Vielzahl von Spielen sei zu absolvieren.

Auswärtsspiel in Kiel

"Wir haben nun etwas mehr Zeit, die Partie zu analysieren, uns auf die nächste Partie zu fokussieren", erklärte Misha Kaufmann. Am Samstag, 25.02.2024 gastiert der ThSV Eisenach beim THW Kiel.

Der Reise in den Norden folgt ein hessisch-thüringischer Vergleich, wenn die Wartburgstädter am Donnerstag, 29.02.2024 um 19.00 Uhr bei der MT Melsungen gastieren. Erst am Freitag, 08.03.2024 genießt der ThSV Eisenach wieder Heimrecht. Der TSV Hannover-Burgdorf gastiert dann in der Werner-Aßmann-Halle.