ThSV Eisenach feiert Klassenerhaltsparty

Der ThSV Eisenach sicherte sich als Aufsteiger weiterhin einen Platz in der 1. Handball-Bundesliga - und wurde dafür gebührend gefeiert.

Knapp eine Woche nach dem letzten Punktspiel feierte der ThSV Eisenach mit nahezu 1.500 Fans eine rauschende Klassenerhaltsparty in seiner Heimstätte Werner-Aßmann-Halle. Im Mittelpunkt stand natürlich das Team, das als Aufsteiger den Klassenerhalt in der 1. Handballbundesliga schaffte.

Positionsbezogen wurden die Spieler auf die Partybühne gerufen. Auch dem Team um das Team wurde mit ganz viel Beifall gedankt. Eine ausgesprochen amüsante Talkrunde auf der Partybühne lieferten die Ex-Nationalspieler Henning Fritz und Christian Zeitz, gemeinsam mit ThSV-Präsident Shpetim Alaj, ThSV-Geschäftsführer Rene Witte und ThSV-Cheftrainer Misha Kaufmann.

ThSV-Geschäftsführer Rene Witte nutzte den Abend, um den vielen ehrenamtlichen Helfern zu danken, ohne die Bundesliga-Heimspiele in Eisenach nicht möglich wären. Manche der Helfer sind schon seit über 30 Jahren dabei, der ThSV Eisenach ist ihnen eine Herzensangelegenheit geworden.

Ein großes Feuerwerk vor der Werner-Aßmann-Halle leitete den Teil mit Tanz und Feiern bis in die Morgenstunden ein. Die Spieler des ThSV Eisenach verabschiedeten sich in den wohlverdienten Urlaub. Am 19.07.2024 ruft Trainer Misha Kaufmann seine Schützlinge zum Start der Vorbereitung auf die neue Saison zusammen.