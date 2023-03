Thriller im Super-G: Gut-Behrami fängt Curtoni im Kampf um die Kugel ab

Lara Gut-Behrami hat die Weltcup-Wertung im Super-G gewonnen. Die Schweizerin fing die Italienerin Elena Curtoni in Soldeu noch ab. Kira Weidle stürzte.

Kira Weidle ist in ihrem letzten Saisonrennen gestürzt und ausgeschieden. Immerhin stand die Starnbergerin nach ihrem Aus im Super-G von Andorra am Donnerstag aber schnell wieder auf und fuhr selbstständig in den Zielraum.

"Ich habe mir den linken Fuß ein bisschen verstaucht, aber sonst ist alles in Ordnung", sagte Weidle in der ARD. Die 27-Jährige haderte damit, dass ihr im Wettkampf zu oft Fehler passieren, die ihr im Training nicht unterlaufen würden. Über den Sommer wolle sie an ihrer Aggressivität und einer besseren Linie arbeiten, berichtete Weidle. In beiden Speeddisziplinen zusammen fuhr sie diesen Winter insgesamt siebenmal in die Top Ten, in der Abfahrt stand die WM-Zweite von 2021 zweimal auf dem Podest.

Ich bin so gefahren, wie ich wollte. Ich konnte angreifen, das war mit Abstand der beste Super-G der Saison. Lara Gut-Behrami

Gut-Behrami mit der vierten Kugel im Super-G

Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz gewann in Soldeu und damit auch zum vierten Mal die kleine Kristallkugel als Beste in der Super-G-Gesamtwertung. "Ich habe mich so gefreut, bin so gefahren, wie ich wollte. Ich konnte angreifen, das war mit Abstand der beste Super-G der Saison", sagte die Siegerin im "SRF". Ihre guten Ergebnisse nach zwischenzeitlicher Krise und Gedanken ans Karriereende begründete Gut-Behrami: "Ich habe entschieden, dass ich noch zwei Jahre fahre, das hat mir Lockerheit gegeben. Das ist, wie wenn sich eine Türe geöffnet hätte."

Zweite wurde die Italienerin Federica Brignone vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Brignones. Teamkollegin Elena Curtoni hatte das Super-G-Klassement vor dem Rennen noch angeführt, wurde aber nur Zehnte. Auch Mikaela Shiffrin verpasste als 14. eine Top-Platzierung.

Kostümiert ins Ziel: Nicole Schmidhofer. IMAGO/GEPA pictures

Schmidhofers emotionaler Abschied

Einen emotionalen Höhepunkt bot das Rennen am Donnerstag noch am Ende. Die Österreicherin Nicole Schmidhofer fuhr im Kostüm die Piste hinunter und umarmte ihre Trainer und Betreuer. Die 34 Jahre alte Österreicherin, die 2017 in St. Moritz Gold im Super-G und 2019 den Abfahrts-Weltcup gewinnen konnte, möchte dem Skisport in anderer Funktion erhalten bleiben.

Sie sei jedoch "nicht mehr bereit, ans Limit zu gehen", begründete die viermalige Weltcupsiegerin ihren Abschied. Schmidhofer hatte sich im Dezember 2020 alle Bänder im linken Knie gerissen. Die Verletzung habe "mehr Spuren hinterlassen als geglaubt", betonte sie. "Mit Nicole verliert der Österreichische Skiverband eine außergewöhnliche Persönlichkeit, eine Teamleaderin und eine Frau, die auch für ihren Blick über den Tellerrand hinaus bekannt ist", sagte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.

Am Freitag steht in Andorra der Teamwettbewerb an.

Das Rennen im Ticker

Statistik

Weltcup in Soldeu/Andorra

Damen, Super G

1. Lara Gut-Behrami (Schweiz) 1:26,70 Min.; 2. Federica Brignone (Italien) +0,22 Sek.; 3. Ragnhild Mowinckel (Norwegen) +0,47; 4. Corinne Suter (Schweiz) +0,55; 5. Michelle Gisin (Schweiz) +0,82; 6. Cornelia Hütter (Österreich) +0,83; 7. Sofia Goggia (Italien) +1,03; 8. Marta Bassino (Italien) +1,15; 9. Kajsa Vickhoff Lie (Norwegen) +1,19; 10. Elena Curtoni (Italien) +1,23; ... Kira Weidle (Starnberg) ausgeschieden

Damen, Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 36 von 38 Wettbewerben

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2046 Pkt.; 2. Lara Gut-Behrami (Schweiz) 1167; 3. Federica Brignone (Italien) 1069; 4. Petra Vlhová (Slowakei) 1025; 5. Sofia Goggia (Italien) 916; 6. Ragnhild Mowinckel (Norwegen) 874; 7. Wendy Holdener (Schweiz) 795; 8. Marta Bassino (Italien) 709; 9. Elena Curtoni (Italien) 666; 10. Ilka Stuhec (Slowenien) 602; ... 17. Lena Dürr (Germering) 475; 21. Kira Weidle (Starnberg) 401; 39. Emma Aicher (Mahlstetten) 217; 58. Jessica Hilzinger (Oberstdorf) 93; 73. Andrea Filser (Wildsteig) 64; 112. Katrin Hirtl-Stanggaßinger (Schönau am Königssee) 6

Damen, Weltcup-Gesamtwertung Super-G, Endstand nach 8 Wettbewerben

1. Lara Gut-Behrami (Schweiz) 413 Pkt.; 2. Federica Brignone (Italien) 368; 3. Ragnhild Mowinckel (Norwegen) 366; 4. Elena Curtoni (Italien) 358; 5. Cornelia Hütter (Österreich) 347; 6. Corinne Suter (Schweiz) 259; 7. Mikaela Shiffrin (USA) 240; 8. Marta Bassino (Italien) 200; 9. Michelle Gisin (Schweiz) 198; 10. Mirjam Puchner (Österreich) 189; ... 17. Kira Weidle (Starnberg) 151; 28. Emma Aicher (Mahlstetten) 59; 49. Katrin Hirtl-Stanggaßinger (Schönau am Königssee) 2