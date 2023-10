Thorups Halbzeitansprache fruchtet: "Nicht versuchen, das 3:2 zu verteidigen"

Trotz 0:2-Rückstand gewann der FC Augsburg am Sonntagabend deutlich in Heidenheim. Das 5:2 kam nicht von ungefähr, denn Neu-Coach Jess Thorup hatte eine stets offensive Spielweise gefordert.

Am Sonntagabend stand ein fröhlicher Jess Thorup am DAZN-Mikrofon. Das Debüt des neuen Trainers des FC Augsburg war geglückt, in Heidenheim drehte sein Team einen 0:2-Rückstand in einen 5:2-Sieg. "Die Stimmung ist natürlich sehr gut", berichtete der 53-Jährige nach seinem Gang in die Kabine.

Das lag auch an einem anderen Umstand: Es war nicht nur Thorups erster Sieg, sondern auch der erste Dreier für den FCA auf fremdem Platz seit dem 3:2-Sieg auf Schalke am 2. Oktober 2022, also seit über einem Jahr. "Ich glaube man hat gesehen, dass es sehr erleichternd war, nach so langer Zeit endlich einen Sieg auswärts zu holen", erklärte Stürmer Phillip Tietz, der gegen Heidenheim sein erstes Bundesliga-Tor erzielte.

Vergangenheit kein Thema für den Dänen

Wenngleich auch Thorup sich über seine geglückte Premiere freute, war die in Heidenheim beendete Auswärtsmisere des FC Augsburg nicht Grund zur Freude für ihn. "Was vorher war, kümmert mich nicht", erklärte der Däne. "Was wir auf dem Platz zeigen, ist viel wichtiger. Wir müssen als Team zusammenhalten und das hat die Mannschaft auf dem Platz heute gezeigt, das freut mich sehr."

"Ein Sieg war wichtig, aber die Art und Weise, nach 0:2 zurückzukommen, war für mich unglaublich." Nach 18 Minuten hatte seine Mannschaft mit zwei Treffern zurückgelegen, das Spiel aber noch vor der Pause in eine 3:2-Führung gedreht. "Bei uns gibt es auf keinen Fall ein Aufgeben. Ein 0:2 schreckt uns nicht ab", versicherte derweil Tietz.

Thorups Spielidee: Nachlegen statt verteidigen

"Ich habe in der Halbzeit gesagt: Wir werden nicht versuchen, das 3:2 zu verteidigen. Wir werden versuchen, das vierte oder fünfte Tor zu machen, um das Spiel zu gewinnen. Das haben sie gemacht", so Thorup, der seine Spielphilosophie erklärte: "Nicht nur verteidigen und hoffen. Nein, wir versuchen uns selbst das Spiel zu gewinnen - und das haben sie wunderbar gemacht."

Nicht nur eine stets aktive Teilnahme am Spiel, sondern auch Laufbereitschaft hat Thorup, der mit dem FC Midtjylland und dem FC Kopenhagen die Meisterschaft in Dänemark gewann, von seinen Spielern gefordert, was diese gut annahmen - trotz schwieriger Ausgangslage. "Es ist erstmal schwierig, weil wir nur fünf oder sechs Tage zusammen gearbeitet haben", gewährte Tietz Einblick in die wenigen bisherigen Tage unter dem neuen Trainer.

Tietz' Lob für Thorup

"Er hat uns taktisch auf einige Dinge eingestellt. Da muss man ein großes Lob aussprechen, wie er das geschafft hat in der kurzen Zeit. Wir haben alle zugehört, haben alle die Situation angenommen und sind super happy, dass er da ist. Jetzt blicken wir auf jeden Fall nach vorne. Das war heute der richtige Schritt, der richtige Anfang und so kann es weitergehen."

"Wir haben viele neue Spieler, man muss erstmal mit der Mannschaft zusammenwachsen", erklärte der Torschütze zum 1:2, der in seiner Mannschaft dennoch einen "eingeschworenen Haufen" sieht. In den vergangenen Wochen hatte man die Chance, "zusammen jedes Training zu verbringen und den anderen immer besser kennenzulernen. Das sieht man jetzt auf dem Platz; jeder kämpft für den anderen." Was sich eben auch in der Moral nach dem 0:2 zeigte.