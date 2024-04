Thorup zuversichtlich: "Pep Biel wird besser und besser"

Die Alternativen im Kader des FC Augsburg sind wegen diverser Ausfälle nicht allzu üppig. Die Offensivspieler Dion Beljo und Pep Biel müssen sich dennoch gedulden. Sehnlichst zurückerwartet wird dagegen Linksverteidiger Iago.

Am Ostersonntag, beim 1:1 gegen den 1. FC Köln, stand Iago letztmals in der Startelf, zur Halbzeit musste er angeschlagen ausgewechselt werden. Seitdem plagt den Brasilianer, der nach dieser Saison in seine Heimat zurückkehren wird, eine schwere und hartnäckige Fußprellung. Am Dienstag absolvierte er in Fußballschuhen Individualtraining. Trainer Jess Thorup hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Iago am Samstag gegen Werder Bremen zurückkehrt. Realistischer ist aber wohl eine Woche später das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund.

Dion Beljo und Pep Biel stehen Thorup zur Verfügung. Weil der Trainer jedoch prinzipiell mit den Leistungen seiner Stammelf der vergangenen Wochen zufrieden ist und ein stabiles Fundament permanenten Wechseln vorzieht, wird sich das Offensivduo mit einer Jokerrolle begnügen müssen.

Der Spanier Biel kam per Leihgeschäft am 31. Januar von Olympiakos Piräus, Thorup kennt ihn aus gemeinsamen Tagen beim FC Kopenhagen. Neun Jokereinsätze ohne Scorerpunkt sind eine ausbaufähige Bilanz, die Thorup aber erklären kann: "Als er kam, hatte er etwas Rückstand, weil er verletzt war und wenig gespielt hat. Wir mussten ihn erst aufbauen. Jetzt ist er fast da, braucht noch Spielminuten, vielleicht auch über 90 Minuten. Aber Ruben Vargas und Arne Maier machen es gut. Es ist deshalb nicht einfach, in die Mannschaft zu kommen, aber Pep wird besser und besser." Ob das für eine feste Verpflichtung genügt? "Ob er über den Sommer bleibt, werden wir besprechen", hält Thorup die Karten bedeckt. Zuletzt brachte er Biel immer auf der Zehnerposition als Joker für Ruben Vargas.

Podcast Vorsicht Falle! Entscheidet Tottenham den Titelkampf in England? Nur ein Punkt trennt Arsenal, Liverpool und Manchester City im spannenden Titelrennen der Premier League. Wer holt sich die Meisterschaft, die Inter Mailand in Italien schon klargemacht hat? Außerdem: Erfreuliche Zahlen in Gladbach und eine überraschende Schiedsrichter-Nominierung für die EM. alle Folgen

Endlich mal wieder Joker sein dürfen, wäre für Beljo nach zwei Partien Ersatzbank über 90 Minuten ein Erfolgserlebnis. Genau diese fehlen ihm auf dem Platz, hat Sportdirektor Marinko Jurendic erkannt. Der 22-Jährige, der im Winter 2022 aus Osijek kam, begann gut, doch seit dem dritten Spieltag hat er nicht mehr getroffen. Am gesetzten Duo Ermedin Demirovic/Phillip Tietz kommt er nicht vorbei, zuletzt erhielt sogar Sven Michel als Einwechsler den Vorzug. "Im Moment fehlt Dion nicht viel, die anderen sind derzeit aber einen Tick besser. Die Minuten, die er bekommt, muss er nutzen", fordert Thorup. Beljos Vertrag läuft bis 2027, Stand Ende April plant der FC Augsburg auch zur neuen Saison mit dem Stürmer.