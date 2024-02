Thorup: "Wohin wollen wir jetzt in der Tabelle?"

Der FC Augsburg will in Mainz eine Serie fortsetzen und eine andere unbedingt beenden. Und dann?

Es gibt durchaus anderthalb Lesarten der Augsburger Bilanz im Jahr 2024. Die eine, eher halbe, besagt, dass der FCA nach dem Kalenderwechsel fünf Punkte in fünf Spielen geholt hat und, fast genau wie zum Jahresende 2023, mit einem Sieben-Punkte-Polster auf Platz 16 eher angenehm platziert ist im Mittelfeld der Tabelle.

Die andere Lesart wiederum dürfte Augsburger Anhängern durchaus Hoffnung machen. Zwar geriet der FCA in den vergangenen sechs Ligaspielen immer in Rückstand, holte im Anschluss aber sowohl in Gladbach (2:1), in Bochum (1:1) und zuletzt gegen Champions-League-Anwärter Leipzig (2:2) immerhin noch wichtige Zähler. Vor allem auswärts, wo Augsburg zuvor von 21 Partien gerade mal eine gewonnen hatte, macht die Bilanz Mut, dass nun am Samstag in Mainz (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der nächste Erfolg gelingt.

Und dann? "Ich habe immer gesagt, dass ich gar nicht erst auf die Tabelle schaue, den Fokus aufs nächste Spiel richte", erklärte Trainer Jess Thorup am Donnerstag. "Trotzdem geht es bei den nächsten paar Gegnern darum: Wohin wollen wir jetzt in der Tabelle? Gewinnen wir ein paar Spiele, kannst du nach oben gucken. Verlieren wir ein paar Spiele, musst du nach unten gucken. So ist das im Fußball, das wissen wir. Unser Fokus liegt - das werde ich immer sagen - auf dem nächsten Spiel."

Nach dem Gastspiel in Mainz gastiert der SC Freiburg in der WWK-Arena, anschließend geht es zum SV Darmstadt und dann gegen Heidenheim. Dreimal dürfte Thorups Truppe als leichter Favorit ins Rennen gehen, und auf Platz 7 (Freiburg), der möglicherweise für die Conference League reicht, fehlen aktuell nur fünf Zähler.

Wohin geht die Reise des FCA also? Zurück in den Keller, ins Niemandsland oder doch, wie von Kapitän Ermedin Demirovic provokant nach dem Ende der Vorsaison geträumt, in Richtung Europa? Die Hürde Mainz wird, trotz der miesen Heimbilanz der 05er (nur ein Sieg), eine hohe, schließlich "wissen wir noch nicht, was passiert" - nach dem Trainerwechsel von Jan Siewert zu Bo Henriksen.

Mit seinem Landsmann hat Thorup einst den Trainerschein in Dänemark absolviert, kennt den aus der Schweiz geholten Coach also wenigstens ein bisschen: "Wir haben uns ein paar Spiele von Zürich angeschaut", versichert Thorup mit Blick auf Henriksens Ex-Verein. "Ich weiß, worum es geht. Es ist nicht einfach, wenn ein neuer Trainer da ist, das macht es schwieriger für uns. Am wichtigsten ist immer noch der Fokus auf uns. Nur der Fokus auf uns."