Thorup: "Wir dürfen niemals zufrieden sein"

Zufrieden sein und gleichzeitig doch nach Verbesserungen streben. Nicht einfach, doch Jess Thorup schafft es. Der Trainer des FC Augsburg ist Pragmatiker, kein Fußballerklärer und hat Erfolg damit.

Übersteht der FC Augsburg die Partie bei Werder Bremen ungeschlagen, würde er seine Serie unter Thorup auf sieben Partien ausbauen, es wäre die zweitlängste seiner Bundesligageschichte, wie bereits 2015/16 geschehen. Acht Partien waren es gar 2013/14, aber das wäre für Thorup zu weit nach vorne geschaut. Bremen liegt dem FCA, die jüngsten drei Duelle gewann er. Das Selbstvertrauen nach dem jüngsten 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt ist jedenfalls groß. "Körpersprache, Lachen, die Spieler wollen zusammen sein", antwortet Thorup auf die Frage, wie sich das im Alltag darstelle. "Das Wichtigste im Fußball ist Selbstvertrauen, das man nicht kaufen kann. Man muss es sich erarbeiten, das hat meine Mannschaft getan."

Den Sieg gegen Frankfurt am vergangenen Sonntagabend erklärte Thorup zur besten Leistung unter seiner Regie, "das ist jetzt mit und ohne Ball der Standard. Wir dürfen niemals zufrieden sein, müssen immer einen Schritt nach vorne machen wollen", mahnte der 53-Jährige und ließ seine Zufriedenheit doch durchblicken.

Thorup sehnt "clean sheet" herbei

Ein Erfolg in Bremen wäre der 50. in der Bundesliga für Augsburg in der Fremde, zu verbessern gibt es auf dem Weg dorthin trotz der jüngsten Leistungen Einiges. Zum Beispiel die von Thorup sehnlichst herbeigesehnte weiße Weste, ein Zu-null-Spiel. Das letzte Mal auswärts ein "clean sheet", wie Thorup es nennt, ist 20 Partien her, beim 1:0 in, richtig, Bremen in der vergangenen Saison, als Rafal Gikiewicz in der Nachspielzeit einen Elfmeter hielt. Der aktuelle Torwart Finn Dahmen wiederum blieb in seinen 26 Bundesligaspielen nie ohne Gegentor. Kein anderer Keeper wartete je so lange auf sein erstes Zu-null-Spiel über 90 Minuten. Heinz Blasey und Werner Vollack wahrten in ihrem 21. Spiel über die volle Distanz erstmals eine weiße Weste, Valentin Herr konnte in seinen 21 Spielen nie zu null spielen. Gegen Frankfurt klappte es beinahe für Dahmen, ehe ihm ein Eigentor unterlief.

Thorup bemühte die Mathematik, um den Erfolgsweg aufzuzeigen. Acht Gegentore habe das Team in den sechs Spielen mit ihm kassiert, rund 1,3 pro Spiel. "Wenn wir nach oben kommen wollen, muss sich das bei einem Gegentor pro Partie einpendeln", sagte er, das habe er der Mannschaft so vermittelt.

In Bremen kann er auf seinen kompletten Kader zurückgreifen, Arne Maier, Robert Gumny und Irvin Cardona sind ebenso wieder fit wie Felix Uduokhai, der sich gegen die Eintracht eine leichtere Blessur am Sprunggelenk zugezogen hatte. "Als neuer Trainer ist es wichtig, ein starkes Fundament zu bauen", sagte Thorup. Bei ihm bestehe das aktuell aus 14, 15, vielleicht 16 Spielern des 30 Mann starken Kaders. Immerhin: Auch das hält den Druck auf die Stammspieler hoch, Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft.

