Thorup vor Leverkusen: "Wir mögen Herausforderungen"

Der FC Augsburg empfängt zum Re-Start Tabellenführer Bayer Leverkusen. Schwierig? Natürlich. Aussichtslos? Keineswegs, wie Trainer Jess Thorup am Donnerstag betonte.

Die Augsburger wissen, wie man Leverkusen besiegt. In der vergangenen Saison glückte ihnen dies in beiden Duellen, 2:1 auswärts, 1:0 daheim. Nun arbeitet Trainer Jess Thorup mit seiner Mannschaft an einer Wiederholung bzw. dem Ausbau der kleinen Serie.

Ein Schmunzeln bei der Frage nach dem Wie

Allerdings haben sich die Vorzeichen verändert, spielte Leverkusen in der ersten Saisonhälfte doch so stark wie vielleicht noch nie. "Was liegt vor uns? Ein anspruchsvolles Auftaktprogramm, aber wir mögen Herausforderungen", sagte der Däne am Donnerstag auf der Pressekonferenz. "Wir sehen unsere Möglichkeiten und Chancen, als erste Mannschaft Leverkusen in dieser Saison zu schlagen." Bei der Nachfrage, wie dies gelingen soll, schmunzelte Thorup, die Taktik wolle er nicht verraten.

Interessant: Leverkusen hat mit 61 Prozent und gemeinsam mit dem FC Bayern den meisten Ballbesitz der Liga, der FCA mit 41 Prozent den wenigsten. Sind die Vorzeichen also klar? Thorup kennt diese Statistik, sie interessiert ihn eher weniger. "Wichtiger ist, was wir mit dem Ball machen, wenn wir ihn haben. Wir wollen nicht 90 Minuten nur verteidigen. Aber wir müssen auch respektieren, dass der Gegner gut mit dem Ball ist."

Augsburg noch nicht zu Null

Entscheidend sei, wo Leverkusen den Ball haben dürfe und wo nicht. Mit Letzterem meint er sicherlich die gefährliche Zone vor dem FCA-Tor. Denn während Leverkusen als einziges Team neben Bayern und Hoffenheim in jedem Spiel ins Schwarze getroffen hat, spielte Augsburg als einziges Team noch nicht zu Null in dieser Spielzeit.

Bis auf den noch angeschlagenen, aber ohnehin gesperrten Mads Pedersen kann Thorup auf den kompletten Kader zurückgreifen. Wer ersetzt Pedersen links hinten? Auch wenn mit Iago der andere Spezialist wieder fit ist, spricht viel für eine Versetzung von Robert Gumny von der rechten auf die linke Seite. Der Pole ist schlicht defensiv besser. "Wir haben einen sehr engen Konkurrenzkampf, das möchten wir", sagte Thorup generell zur Kadersituation.

Zuhause ist er mit seinem Team in vier Partien noch ungeschlagen bei zwei Siegen und zwei Remis. Damit dies am Samstag so bleibt, muss allerdings alles zusammenpassen.