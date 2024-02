Thorup sehnt die Null herbei - schlechter Rasen weiter ein Thema

Seit zwölf Bundesligaspielen ist der FC Augsburg gegen Leipzig sieglos. Am Samstag soll sich das ändern, so der Wunsch von Jess Thorup. Der Trainer hat eine klare Vorstellung, wie das gelingen kann.

Der Spielplan meint es aktuell nicht allzu freundlich mit dem FC Augsburg. Nach Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und dem FC Bayern gastiert mit RB Leipzig das vierte Spitzenteam in Serie in der WWK-Arena. "Wir haben gut gespielt, aber nur gegen den BVB einen Punkt geholt", rekapituliert Thorup, "am Samstag müssen wir beides machen: gut spielen und punkten." Das jüngste 1:1 beim VfL Bochum nannte der 53-Jährige verdient, mit Blick auf Leipzig fordert er: "Wir müssen uns steigern und über 90 Minuten eine Topleistung zeigen."

Thorups Lieblingsthema bleibt das "clean sheet", also ein Spiel ohne Gegentor. Seit 23 Spielen wartet Augsburg auf eine weiße Weste - Vereinsnegativrekord und die aktuell längste Serie dieser Art ligaweit. "Das wäre wichtig für die gesamte Mannschaft", sagt Thorup, einen Punkt hätte sie dann sicher und wäre nah dran am ersehnten Dreier.

Personell kann er fast aus dem Vollen schöpfen. Niklas Dorsch kehrte nach Leistenproblemen überraschend schnell in den Trainingsbetrieb zurück, ist eine Option für den Kader. Kristijan Jakic soll bis Samstag seine Achillessehnenprobleme auskuriert haben, auch auf Neuzugang Pep Biel hofft Thorup. Der Spanier pausierte bis einschließlich Donnerstag wegen Wadenproblemen. Damit dürfte lediglich Angreifer Dion Beljo wegen Problemen an der Hüftmuskulatur ausfallen.

"Ich möchte auch gerne die besten Plätze haben"

In der Kritik stand nach dem 2:3 gegen die Bayern im vergangenen Heimspiel der Rasen der WWK-Arena, die Bayern monierten trotz ihres Sieges die schlechten Platzverhältnisse. An denen hat sich nichts geändert. "Ich möchte auch gerne die besten Plätze haben, die bestmöglichen Bedingungen sind wichtig", betonte Thorup, der von einem Gespräch mit dem Greenkeeperteam berichtete. Zwar werde jeden Tag am Rasen gearbeitet, die Wetterlage lasse aber keine schnelle Verbesserung zu. Einen Vorteil für seine Mannschaft mochte Thorup aus den Gegebenheiten jedoch nicht ableiten.