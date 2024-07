Thorup: "Natürlich möchte ich wissen, wie es weitergeht"

Beim Trainingsauftakt des FC Augsburg tauchten zahlreiche neue und neue alte Gesichter auf. Hinterher gab Trainer Jess Thorup einen Ausblick.

Die Vorhersage hatte sich am Montagvormittag schnell erledigt. Statt wolkenbedeckter 18 Grad brach die Sonne in Augsburg durch und verwandelte den frisch gewässerten Trainingsplatz des FCA in eine kleine Sauna.

In neuer bordeauxroter Kleidung radelten die FCA-Profis um kurz nach 11 Uhr zum Platz und grüßten die rund 50 Fans freundlich. Mit dabei die fünf Neuzugänge Steve Mounié (29, Brest), Samuel Essende (26, Vizela), Keven Schlotterbeck (27, Freiburg), Nediljko Labrovic (24, Rijeka) und Yusuf Kabadayi (20, Bayern), die sich gleich mal für ein Foto neben Trainer Jess Thorup positionierten.

Außerdem mischten sieben Leih-Rückkehrer mit, die nun um eine neue Chance beim FCA kämpfen: Torhüter Daniel Klein (23, zuletzt Sandhausen), Außenverteidiger David Colina (23, Vejle), die Mittelfeldspieler Henri Koudossou (24, Den Haag), Masaya Okugawa (28, Hamburg) und Lukas Petkov (23, Fürth) sowie die französischen Angreifer Irvin Cardona (26, Saint-Etienne) und Nathanael Mbuku (22, Saint-Etienne).

Nach der rund 100-minütigen Einheit nahm sich Trainer Thorup kurz Zeit und sprach über…

… die Lust auf Fußball: "Wenn Sie meine Frau fragen, dann hätte ich wahrscheinlich schon vor ein paar Wochen wieder anfangen können! (lacht) Ich habe mich gut erholt mit der Familie und freue mich, dass es jetzt wieder losgeht. Ich wollte so schnell es geht wieder anfangen, weil ich das Gefühl hatte, dass letzte Saison noch mehr drin war."

… die fünf Neuzugänge: "Ich finde es top, dass wir vorangegangen sind und gleich gehandelt haben. Wir hatten über die letzten Monate schon alles vorbereitet, und das freut mich. Wir haben eine starke Mannschaft. Ich bin bereit, ich hoffe, alle anderen sind es auch."

… das Gefühl bei den wechselwilligen Ruben Vargas: "Ruben hat eine sehr gute EM gespielt und jetzt erstmal Urlaub. Mein Fokus liegt auf den Spielern, die hier sind. Und da habe ich heute einige Spieler gesehen, die sich zeigen wollen."

… die Situation mit Kapitän Demirovic oder Felix Uduokhai, der ebenfalls wechseln möchte: "Solange sie hier sind, plane ich mit ihnen. Natürlich möchte ich jetzt auch wissen, wie es weitergeht. Aber im Moment liegt mein Fokus auf der Vorbereitung. Was Ende August ist, müssen wir sehen."

… weitere Transferplanungen: "Wir gucken immer noch. Auf der Außenverteidiger-Position, klar. Es gibt noch Positionen, wo noch was möglich ist. Wir arbeiten nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben an verschiedenen Dingen."

… den Schwerpunkt der ersten Trainingswoche: "Erstmal geht es ums Körperliche. Wir bereiten uns jetzt sechs Wochen auf ein ganzes Jahr vor, da müssen wir das Fundament aufbauen, körperlich. Natürlich geht es auch um taktische Dinge, aber vielleicht nicht in den ersten ein, zwei Wochen."