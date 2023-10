Thorup: Keine Einsatzgarantie für Dahmen

"Nur nach vorne" geht der Blick von Augsburgs neuem Trainer Jess Thorup. Vor dem Spiel in Heidenheim lässt der Däne fast alles offen, selbst die Torhüterfrage. Kapitän bleibt auch unter ihm Ermedin Demirovic.

Jess Thorup feierte seinen Einstand als Trainer des FC Augsburg bei einer Premiere. Zum ersten Mal begegnen sich der FCA und Heidenheim in einem Pflichtspiel auf Profiebene, obwohl die beiden Stadien nur etwa 65 Kilometer Luftlinie trennen. Verzichten muss er dabei auf die angeschlagenen Ruben Vargas und Kevin Mbabu, während die Neuzugänge Masaya Okugawa und Japhet Tanganga nach ihren auskurierten Verletzungen voll im Training stehen und erstmals Alternativen für den Kader sind.

In die Karten blicken lassen wollte sich Thorup in Sachen Aufstellung nicht. So erhielt auch Torwart Finn Dahmen nach mäßigem Saisonstart keine Einsatzgarantie. "Alles beginnt neu", sagte der 53-Jährige. Ob tatsächlich Tomas Koubek ran darf oder doch erneut Dahmen, wird das Team vermutlich am Samstag erfahren. Die Mannschaft bezieht erst am Sonntag ein Tageshotel und fährt dann nach Heidenheim, "um zu gewinnen", wie Thorup selbstbewusst ankündigte.

Gelingt das Debüt?

Seine Vorgänger Enrico Maaßen und Markus Weinzierl starteten mit einer Niederlage. Maaßen mit einem satten 0:4 gegen den SC Freiburg zum Start 2022/23, Weinzierl mit einem 1:2 beim VfB Stuttgart. Für Thorup geht es zum Start auch darum, die chronische Auswärtsschwäche seiner neuen Mannschaft am besten schon im ersten Anlauf zu beheben. Eine sechste Niederlage in der Fremde in Serie wäre eingestellter Klubrekord, seit 16 Partien kehrte Augsburg aus der Fremde nicht mehr mit einem Dreier heim. Neben Werder Bremen ist nur der FCA in dieser Bundesligasaison noch ohne Auswärtspunkt.

Thorup lässt vieles offen

"Die Dinge auf dem Platz haben mir sehr gefallen", schilderte er die Eindrücke der ersten fünf Tage, vor allem am Mindset der Spieler habe er gearbeitet, aber auch taktische Dinge. Ob Dreier- Vierer- oder Fünferkette sei aktuell nicht so entscheidend. "Mentalität und läuferischer Einsatz kann jeder, das muss ich von jedem sehen", so Thorup. "Es geht darum, Selbstvertrauen zu bekommen, das schafft man mit Siegen."

Vor Heidenheim habe er dennoch großen Respekt. Niklas Dorsch spielte einst dort, Thorup wiederum kennt den Mittelfeldspieler aus der kurzen gemeinsamen Zeit in Gent. "Ich habe mit ihm schon gesprochen", verriet Thorup. Der Zusatz: Mit anderen Spielern auch. Auch das Beispiel zeigt: Bloß keine Garantien, bloß nichts verraten. Ein erster Hinweis auf Thorups Weg? Ab 17.30 Uhr (LIVE! bei kicker) am Sonntag in Heidenheim.