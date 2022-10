Thorup ist ein heißer VfB-Kandidat

Wer wird neuer Trainer des VfB Stuttgart? In Jess Thorup hat sich nun ein heißer Kandidat herauskristallisiert.

Der VfB Stuttgart hat laut Vorstandschef Alexander Wehrle und Sportdirektor Sven Mislintat zwei öffentlich bislang nicht diskutierte Trainerkandidaten auf dem Zettel. Einer davon ist offenbar Jess Thorup. Das berichtet das dänische Blatt BT am Sonntag.

Der 52-jährige Däne war zuletzt von November 2020 bis Mitte September 2022 Trainer des FC Kopenhagen, den er im Sommer nach drei Jahren zur Meisterschaft und via Qualifikation in die Champions League geführt hatte. Nach einem Fehlstart in die neue Saison - darunter auch eine 0:3-Niederlage bei Borussia Dortmund - musste er unlängst gehen. Sein Vertrag war ursprünglich bis 2024 gültig.

Vor seiner Amtszeit beim FCK betreute er unter anderem in Belgien den KRC Genk und KAA Gent und in seiner Heimat den FC Midtjylland. Auch dänischer U-21-Nationaltrainer war der einstige Profi (u.a. von 1996 bis 1997 beim KFC Uerdingen) bereits.

Thorup ist in Stuttgart - Mislintat peilt erneut 1000 Tage an

Am heutigen Sonntag ist Thorup zu Gesprächen in Stuttgart. Es gibt aber nach wie vor noch einen zweiten Kandidaten für die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo, der am Montag nach über 1000 Tagen im Amt freigestellt worden war.

Gegen den VfL Bochum hatte am Samstag Matarazzos bisheriger Co-Trainer Michael Wimmer die Mannschaft betreut und mit dem VfB prompt den ersten Bundesliga-Saisonsieg eingefahren. "Wir wollen einen Impact und wir wollen jemanden, mit dem wir erneut 1000 Tage oder länger zusammenarbeiten können", hatte Mislintat nach dem 4:1-Erfolg gesagt. Man wolle "sauber denken und arbeiten".

Wie schnell der Matarazzo-Nachfolger unter Vertrag genommen wird, bleibt abzuwarten. Bereits am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) steht für den VfB in der 2. DFB-Pokal-Runde gegen Zweitliga-Schlusslicht Arminia Bielefeld das nächste Pflichtspiel an, am Samstag geht es bei Borussia Dortmund weiter. "Ich helfe so lange aus, bis ein neuer Trainer gefunden ist", so Wimmer am Samstag.