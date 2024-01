Thorup: Gegenwart wichtiger als deutsche Sprichwörter

Mit dem 2:1-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach hat der FC Augsburg Selbstvertrauen getankt. Gerade rechtzeitig, denn die nächste Aufgabe gegen den FC Bayern ist denkbar schwer. Eine Überraschung wäre jedoch nicht die erste gegen den Rekordmeister.

Ob er das deutsche Sprichwort "Aller guten Dinge sind drei" kenne, fragte der kicker Jess Thorup am Donnerstag auf der Pressekonferenz des FC Augsburg: Der Hintergrund: Die vergangenen beiden Heimspiele gegen den FC Bayern haben die Augsburger gewonnen, mit 2:1 und 1:0. Der Bayern-Trainer hieß jeweils Julian Nagelsmann. "Ja, das kenne ich", antwortete der dänische Coach, schob aber sofort hinterher: "Ich kümmere mich nicht so sehr um die Vergangenheit. Wichtiger ist, meine Mannschaft so gut wie möglich vorzubereiten."

Dafür sah er sich die Münchner am Mittwochabend beim mühsamen 1:0 gegen Union Berlin live in der Allianz-Arena an. Die Verletzungen von Dayot Upamecano und Konrad Laimer erschweren Thorups Gegneranalyse etwas. "Schwierig zu wissen, was sie jetzt machen. Aber der Fokus liegt nicht nur, aber hauptsächlich auf uns."

Mit seinem Team ist Thorup aktuell zufrieden. Beim späten 0:1 gegen Leverkusen sei das Spiel gegen den Ball gut gewesen, beim Sieg in Mönchengladbach gegen und mit Ball. "Wir haben dort eine gute Moral gezeigt und verdient gewonnen", verweist er auf den gedrehten Rückstand dort. "Der Auswärtssieg bringt viel Selbstvertrauen."

Personell kann Thorup gegen die Bayern aus dem Vollen schöpfen, der zuletzt angeschlagene Niklas Dorsch und der kranke Sven Michel standen am Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz. Ein fitter Dorsch sei ein Kandidat für die Startelf, die Konkurrenz im Mittelfeld aber groß. Elvis Rexhbecaj habe es als alleiniger Sechser in Gladbach gut gemacht, Neuzugang Kristjian Jakic nach seiner Einwechslung ebenfalls.

"Ich habe das Gefühl, dass wir auf einem richtig guten Weg sind", ist Thorup optimistisch - auch in Sachen erstes Spiel ohne Gegentor sei dies gegeben, "das wird kommen". Schon gegen die Bayern? Warum nicht? Wer dem in dieser Saison besseren Leverkusen beinahe ein torloses Remis abgetrotzt hätte, dem muss vor dem FC Bayern aktuell nicht bange sein.