Thorup: "Finn Dahmen hat mein volles Vertrauen"

Gute Leistungen reichen nicht mehr: Jess Thorup und sein FC Augsburg benötigen gegen den SC Freiburg den zweiten Sieg 2024. Seinem Torwart Finn Dahmen stärkt der Trainer den Rücken.

Der SC Freiburg gehört nicht zu den Lieblingsgegnern des FC Augsburg, in den jüngsten sechs Vergleichen zog er stets den Kürzeren. Ob sich beim Wiedersehen am Sonntagabend ein Vorteil daraus ergibt, dass der Sportclub am Donnerstagabend eine Verlängerung im siegreichen Europa-League-Duell mit dem RC Lens spielen musste? "Nein, das ist für mich kein Vorteil. Jeder Spieler spielt gerne dreimal in der Woche. Ich glaube eher, dass sie mit Selbstvertrauen kommen", antwortete der seit dieser Woche 54-jährige Jess Thorup.

Der Trainer muss auf die gesperrten Jeff Gouweleeuw und Mads Pedersen verzichten. Da Patric Pfeiffer verletzt ist, rückt Maximilian Bauer für Gouweleeuw in die Innenverteidigung. "Maxi hat mein volles Vertrauen. Er weiß, worum es geht und hat sehr gut trainiert", verzichtete Thorup auf ein Versteckspiel bei der Aufstellung. Im Angriff bekommt er mit dem zurückkehrenden Dion Beljo eine Alternative hinzu.

So sehr Thorup in Augsburg geschätzt wird und er die Mannschaft wieder in die Spur gebracht hat, so sehr muss seine Mannschaft endlich wieder nackte Ergebnisse, sprich Punkte, liefern. Von den jüngsten neun Bundesligapartien gewann Augsburg nur eine, 2:1 in Mönchengladbach. Aus den vergangenen vier Heimspielen gegen die schweren Gegner Dortmund, Leverkusen, Bayern und Leipzig sprangen zwei Punkte heraus, seit 25 Partien wartet der FCA auf eine weiße Weste. "Gute Leistungen reichen jetzt nicht, wir brauchen auch Punkte", weiß der Trainer.

"Wr müssen mehr Stabilität und Konstanz reinbringen"

Nach 15 Spielen unter seiner Regie stellt er seinem Team trotz der zuletzt fehlenden Ergebnisse ein ordentliches Zwischenzeugnis aus: "Wir hatten einen sehr guten Start, zuletzt schwierige Gegner. Ich bin mit der Entwicklung ganz zufrieden, wir müssen aber mehr Stabilität und Konstanz reinbringen."

Sein "volles Vertrauen" sprach Thorup zudem Finn Dahmen aus, nachdem der Keeper zuletzt bei hohen Bällen mehrfach gepatzt hatte. "Er ist meine Nummer 1, aber ja, wir haben einen Konkurrenzkampf", sagte er mit Blick auf Tomas Koubek, die Nummer 2. Dahmen gehört neben Topscorer Ermedin Demirovic, Kristijan Jakic und Elvis Rexhbecaj zu einem Quartett, dass bei vier Gelben Karten steht und bei der nächsten gesperrt wäre. Thorup will darauf keine Rücksicht nehmen.