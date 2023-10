Thorup feiert FCA-Debüt - Gutes Omen für Mainz? Das bringt der 8. Spieltag

Mainz wartet noch auf den ersten Saisonsieg, an die Bayern hat der 1. FSV aber gute Erinnerungen. Am Sonntag steigt das rheinische Derby, bei Augsburg debütiert der neue Coach. Das bringt der Spieltag ...

Dortmund winkt gegen Bremen Einstellung eines Klubrekords

Mit der Partie Borussia Dortmund gegen Werder Bremen wird der 8. Spieltag am Freitagabend (20.30 Uhr) eröffnet. Der BVB flog eigens seine deutschen Nationalspieler per Privatjet aus den USA zurück, um ihnen mehr Regenerationszeit zu verschaffen. Für Dortmunds Mittelstürmer Füllkrug wird es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, erst im Sommer war er von den Hanseaten zu den Westfalen gewechselt. Sollte der BVB gegen den SVW ein Tor erzielen, würde dies einen neuen Klubrekord bedeuten: Dann hätten die Dortmunder 23-mal in Folge gegen denselben Gegner getroffen. Doch Werder hat gute Erinnerung an den Signal-Iduna-Park, in der Vorsaison gelang ein historischer 3:2-Erfolg. Bis zur 89. Minute führte Dortmund noch mit 2:0, ehe Bremen die Partie noch drehte. Noch nie wurde ein Zwei-Tore-Rückstand so spät noch gedreht.

Union gegen Stuttgart: Duell der gegensätzlichen Serien

Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) kommt es zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VfB Stuttgart zu einem Duell der Gegensätze. Die Eisernen haben ihre letzten fünf Bundesligaspiele samt und sonders verloren, die Schwaben ihre jüngsten fünf alle gewonnen. Allerdings konnte der VfB in der Bundesliga noch nie gegen Union einen Sieg einfahren (0/3/3). Die Berliner bangen noch um einen Einsatz von Robin Gosens, der sich beim 2:2 der deutschen Nationalelf in Philadelphia gegen Mexiko eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat.

Freiburg gegen Bochum: Rückt Streich vor?

Die Spieler des SC Freiburg könnten ihrem Trainer Christian Streich mit einem Sieg gegen den VfL Bochum einen Gefallen tun: Sollte der Dreier gelingen, hätte Streich als SC-Coach 127 Bundesligasiege errungen und würde damit im Ranking der siegreichsten Trainer pro Klub zu Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach) aufschließen. Allerdings haben die Bochumer in dieser Saison schon andere Europapokalstarter geärgert: Gegen Dortmund (1:1), Frankfurt (1:1) und in Leipzig (0:0) holte der VfL jeweils einen Punkt, nur bei den Bayern kassierte das Team eine Niederlage (0:7).

Findet die Wolfsburger Leidenszeit gegen Leverkusen eine Fortsetzung?

Seit fünf Heimspielen hat der VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen nicht mehr ins Schwarze getroffen, seit sieben Heimspielen nicht mehr gewonnen - die Werkself ist alles andere als ein gern gesehener Gast beim VfL. Zudem bangen die Wölfe um Casteels, der unter einer Entzündung im Bauchbereich leidet. Bei Leverkusen könnte es zu einem Comeback von Schick kommen, der tschechische Nationalstürmer hat nach langer Verletzung in der Länderspielpause die letzten Schritte gemacht: "Das Spiel in Wolfsburg war unser Ziel, das ist realistisch", sagte der Knipser.

Hoffenheim gegen Frankfurt: Duell der Zweikampfschwachen

Mit der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt duellieren sich die beiden Teams, die im bisherigen Saisonverlauf die schwächsten Zweikampfquoten aufweisen: Hoffenheim gewann nur 47,2 Prozent seiner Duelle, die Eintracht gar nur 46,5 Prozent. Bei den Kraichgauern steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Kramaric, dessen Verletzung bei der kroatischen Nationalelf für einige Verwirrung sorgte. Doch auch bei den Hessen sind noch nicht alle Personalfragen geklärt. Kapitän Rode wird wegen seiner Wadenverletzung wohl nochmals fehlen, Götze sieht Vaterfreuden entgegen.

Mainz empfängt den FC Bayern: Gutes Omen für den 1. FSV?

Der 1. FSV Mainz 05 wartet in dieser Saison noch auf den ersten Sieg, saisonübergreifend seit insgesamt zwölf Spielen. Doch an den Gegner FC Bayern München, der am Samstagabend (18.30 Uhr) vorstellig wird, haben die Rheinhessen gute Erinnerungen: Denn gegen den Deutschen Meister glückte am 29. Spieltag der vergangenen Saison der bislang letzte Dreier (3:1). Es war bereits die dritte Niederlage in Folge für den FCB in Mainz, der diese Serie gewiss ad acta legen will. Immerhin haben die Bayern seit 51 Partien gegen ein Team, das vor dem Duell auf einem direkten Abstiegsplatz stand, nicht mehr verloren.

Platzt ausgerechnet im rheinischen Duell gegen Gladbach der Knoten bei Köln?

Der Sonntag startet um 15.30 Uhr mit dem rheinischen Duell zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Die Geißböcke warten noch auf ihren ersten Saisonsieg, haben zudem ihre ersten drei Heimspiele verloren. Sollten auch die Fohlen die drei Punkte klauen, hätte der FC erstmals in seiner Vereinsgeschichte die ersten vier Heimspiele verloren. Und die Borussia ist auswärts in dieser Saison noch unbesiegt (1/2/0), zudem fühlt sie sich in Köln recht wohl: Schon 25-mal ging sie beim Rivalen als Sieger vom Platz, bei keinem anderen Bundesligisten gelangen ihr mehr Siege. Keine einfache Voraussetzung also für eine Kölner Trendwende.

Doppeltes Debüt bei Heidenheim gegen Augsburg

Erstmals treffen in einem Pflichtspiel auf Profiebene der 1. FC Heidenheim und der FC Augsburg aufeinander. Zudem wird der neue FCA-Coach Jess Thorup sein Debüt feiern. Der Däne wird wohl auch wissen, wo er unter anderem den Hebel ansetzen muss: Denn die bayerischen Schwaben liefen im bisherigen Saisonverlauf gerade einmal 113,7 Kilometer im Schnitt pro Partie und damit so wenig wie kein anderes Team. Der Aufsteiger dagegen ist mit 122,2 Kilometern das bisher laufstärkste Team der Liga.