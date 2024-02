Thorup: "Es ist Zeit für zwei Siege hintereinander"

Jess Thorup beendet am Samstag in Darmstadt seine erste Halbserie als Trainer des FC Augsburg. Die Ausgangslage ist vielversprechend, die Conference League näher als ein Abstiegsplatz.

Die Statistik sollte dem FC Augsburg Mut machen: Er gewann sechs der jüngsten acht Duelle mit Aufsteigern - bei einem Unentschieden sowie einer Niederlage. Zudem holte er in den jüngsten vier Auswärtsspielen bei Neulingen nur Dreier. So weit alles klar für das Gastspiel bei Darmstadt 98 am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker)?

Die sind schließlich auch noch Tabellenletzter, und gegen einen solchen verlor Augsburg nur eines der jüngsten zehn Duelle. Jess Thorup tritt aufs Bremspedal, Augsburgs Trainer warnt vor "einem ganz schwierigen Auswärtsspiel". Sein Team müsse über den Kampf ins Spiel finden. "Wenn uns das nicht bewusst ist, bekommen wir Probleme." Thorup erinnert an das 1:1 beim VfL Bochum und das 0:1 bei Mainz 05 in den vergangenen beiden Auswärtspartien.

Platz sieben ist nur vier Punkte entfernt

Nichtsdestotrotz erwartet der Trainer von seinem Team den nächsten Schrittt. "Es ist Zeit für zwei Siege hintereinander", will er an das 2:1 gegen den SC Freiburg vom vergangenen Sonntag anknüpfen. Bis auf den gesperrten Mads Pedersen und den verletzten Ex-Darmstädter Patric Pfeiffer steht ihm dafür der gesamte Kader zur Verfügung, Jeff Gouweleeuw kehrt nach verbüßter Gelbsperre zurück. Arne Engels und Arne Maier sammelten zuletzt Pluspunkte als Joker, Thorup bezieht sie in seine Überlegungen für die Startelf mit ein.

"Sind wir zufrieden mit einem Sieg oder wollen wir den nächsten Schritt gehen?", fragt Thorup, mit seiner Mannschaft habe er darüber gesprochen. Der Fokus liege klar auf Darmstadt, aber der Däne kennt den Spielplan, es folgen anschließend mit Heidenheim, Wolfsburg und Köln weitere Gegner, die in Augsburgs Tabellenregion oder dahinter rangieren. "Ich hoffe, wir sind bereit für den nächsten Schritt", sagt er, "klar, es gibt für unsere Mannschaft die Möglichkeit zu zeigen, wohin wir wollen".

Platz sieben, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigen könnte, ist nur vier Zähler entfernt, Rang 16 dagegen beruhigende neun. Eine Ausgangslage, die mehr Chance als Risiko bietet. Das war nach dem 1:2 im Hinspiel gegen Darmstadt so nicht zu erwarten. Enrico Maaßen wurde entlassen, Jess Thorup übernahm - und beendet am Samstag seine erste Halbserie als FCA-Trainer.