Thorup: "Das wird ein Big-Point-Spiel"

Die spannendste Frage auf der Pressekonferenz am Donnerstag: Stößt für das Auswärtsspiel beim VfL Bochum noch ein Neuzugang zum Kader des FC Augsburg? Trainer Jess Thorup charakterisierte einen ihm altbekannten Kandidaten.

Thorup ließ durchblicken, dass er sich auf den Freitag freut, den ersten Tag nach Schließung des Wintertransferfenster. Dann hat der Trainer Gewissheit, mit welchen Spielern er bis zum Saisonende arbeiten kann. Einen weiteren, dann achten Abgang schloss er nahezu aus, auf der Zugangsseite waren dagegen noch Neuigkeiten möglich. Im Fokus: Pep Biel, 27-jähriger Spanier von Olympiakos Piräus, der unter Thorup beim FC Kopenhagen spielte. "Dort war er ein Leistungsträger. Er kann Stürmer, auf dem Flügel, der Zehn und sogar der Acht spielen, ist auch gegen den Ball stark", beschrieb Thorup den ehemaligen und vielleicht künftigen Schützling. In den vergangenen Tagen habe es generell viele Gespräche gegeben.

Wesentlich auskunftsfreudiger zeigte sich Thorup bezüglich des kommenden Auswärtsspiels beim VfL Bochum. Einige seiner Spieler hätten ihm gegenüber vom schwierigsten Auswärtsspiel der Saison gesprochen. "Ich habe von Anfang an in dieser Woche gesagt, dass wir uns auf ein ganz anderes Spiel einstellen müssen, sie spielen ganz anders als unsere letzten Gegner." Zwischen den Heimniederlagen gegen die Spitzenteams aus Leverkusen (0:1) und München (2:3) gab es einen Auswärtssieg in Mönchengladbach (2:1). Thorup war mit der Leistung in allen drei Spielen einverstanden. Bochum nannte er "ein Big-Point-Spiel", es sei für ihn und die Mannschaft wichtig zu zeigen, erneut auswärts punkten zu können. "Wir müssen wachsam sein."

Dorsch und Beljo fallen aus

Zwei Ausfälle muss Thorup verkraften, beide gehörten jedoch zuletzt nicht zur Startelf. Mittelfeldspieler Niklas Dorsch plagt sich mit Leistenproblemen, er fehlt am Wochenende ebenso wie Angreifer Dion Beljo, der Probleme an der Hüftmuskulatur hat. Dorsch droht gar ein längerfristiger Ausfall. Auf seiner Position hat der FCA jedoch im Winter mit Kristijan Jakic nachgelegt. Gut möglich, dass der ehemalige Frankfurter am Donnerstag noch Gesellschaft als Neuzugang erhält.