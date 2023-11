Thorstvedt steht zweimal richtig und rettet Sassuolo das Remis

Serie A - Highlights by DAZN 10.11.2023

5:19Sassuolo lag in der Serie A am Freitagaben schon früh gegen Salernitana mit 0:2 zurück, doch die Hausherren hatten mit dem Norweger Kristian Thorstvedt einen Stürmer in ihren Reihen, der weiß, wo das Tor steht.