Thorsten Kuschel: Schiedsrichter sind (auch) Menschen

Obwohl die Schiedsrichter des Deutschen Handballbundes oft jahrelang in der Bundesliga auf dem Spielfeld stehen, bleiben sie für viele Fans ein Rätsel. Wer sind die Menschen, deren Entscheidungen Woche für Woche kritisiert und deren Fehler beim Bier nach dem Abpfiff seziert werden? Für Bock auf Handball legt Thorsten Kuschel (39) die 'Rüstung' aus Schiedsrichtertrikot und Pfeife ab und gewährt einen Einblick in seinen Alltag als Mensch wie du und ich.

An einem Freitagabend Ende September steht der Schiedsrichter Thorsten Kuschel in der Sporthalle Hamburg auf dem Parkett und beruhigt die Gemüter. Der HSV Hamburg empfängt die TSV Hannover-Burgdorf, es ist ein hitziges Duell zwischen zwei unmittelbaren Tabellennachbarn.

Ruhe reinzubringen: Das kennt nicht nur der Schiedsrichter in ihm - auch für den Lehrer Thorsten Kuschel ist das im Arbeitsalltag eine regelmäßige Aufgabe. Seine Schülerinnen und Schüler sind in der Regel allerdings keine zwei Meter groß, Beleidigungen unter Alkoholeinfluss von Zuschauern gibt es im Klassenraum ebenfalls nicht. Der 39-Jährige bleibt jedoch ebenso wie Gespannpartner Thomas Kern in Hamburg cool. "Eine Abiturrede vor 2.000 Schülern und Eltern zu halten, kostet mich mehr Überwindung", flachst Thorsten Kuschel im Gespräch mit Bock auf Handball.

"Beim Handball fühle ich mich wohl, da ist selbst eine volle Halle kein Schritt aus der Komfortzone", so Thorsten Kuschel. Seit 2001 pfeift er gemeinsam mit Gespannpartner Thomas Kern; die beiden lernten sich zufällig bei einer Trainerfortbildung kennen. Es folgte ein rasanter Aufstieg, bis das Schiedsrichter-Team aus dem Pfälzer Handball-Verband 2006 in den Bundesligakader aufstieg. Dort etablierten sich Thorsten Kuschel und Thomas Kern und pfiffen zwölf Jahre lang 2. Bundesliga Männer und 1. Bundesliga Frauen, bis die Nominierung für den Elite-Anschlusskader kam.

2018 gab das Gespann Kern/Kuschel sein Debüt in der Liqui Moly Handball Bundesliga; Thorsten Kuschel war damals 33 Jahre alt. "Er bestreitet es bis heute, aber Thorsten war nervös bis zum Gehtnichtmehr", schmunzelt Thomas Kern. Zwei Jahre später stiegen die beiden Freunde in den Elitekader auf, dem sie bis heute angehören.

"Macht unglaubliche Freude"

Das Stück stammt aus der Ausgabe 13 des Print-Magazins Bock auf Handball. Bock auf Handball

Das Pfeifen hat das Leben - und die Persönlichkeit - von Thorsten Kuschel dabei geprägt. Es ist seine große Passion, die jedoch oft hinterfragt wird. Ebenso wie wohl alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter hört auch der 39-Jährige immer wieder eine Frage: Warum zum Teufel stellst du dich eigentlich immer wieder auf das Feld?

"Die Leute wollen wissen, wie das Spaß machen kann, wenn man nicht selbst gewinnen kann, sondern eigentlich immer der Buhmann ist", sagt auch Thorsten Kuschel. Für ihn ist die Antwort eigentlich ganz einfach: "Es macht mir unglaubliche Freude, auf dem Spielfeld ein Teil meines Lieblingssports zu sein."

Jedes Spiel ist dabei für ihn eine neue Challenge, die gemeistert werden will. Wenn er sich das Schiedsrichter-Trikot überstreift, wird aus der Privatperson Thorsten Kuschel der Schiedsrichter Thorsten Kuschel. "Die Entscheidungen auf dem Spielfeld treffen mich in keiner Weise persönlich. Es sind Entscheidungen, die ich in der Rolle des Schiedsrichters vornehme", beschreibt er.

Das Parkett ist dabei wie eine Bühne, auf der klare Entscheidungen gefragt sind. Doch inmitten der Emotionen sachlich und neutral zu bleiben und Beleidigungen von den Rängen nicht persönlich zu nehmen, ist für den Mensch hinter der "Schiedsrichter-Maske" ein - mitunter harter - Lernprozess. Denn es muss gelingen, zwischen Schiedsrichter und Privatperson zu trennen.

"Ich habe mit 14 Jahren mit dem Pfeifen angefangen, aber als Jugendlicher bist du in keiner Weise so reif, dass du das abstrahieren kannst und dir klar machst: Die meinen eben gerade nicht mich", erinnert sich Thorsten Kuschel an seine Anfänge.

Mehr Schiedsrichter als Thorsten auf dem Parkett

Thorsten Kuschel auf dem Handball-Parkett. Sascha Klahn

Er musste ebenso wie seine Kollegen an dieser Aufgabe wachsen. Inzwischen, sagt er, sei die Trennung "in Fleisch und Blut übergegangen, ich muss nicht mehr darüber nachdenken. Wenn wir das Spiel anpfeifen, weiß ich, was mein Job ist und wie ich meine Aufgabe bestmöglich bewältige. Und dafür ist es eben unabdingbar, dass ich mehr Schiedsrichter als Thorsten bin."

In dem Schiedsrichter, der auf dem Feld steht, finden sich die privaten Facetten des Star-Wars-Fans, des Mountainbikers, des Reise-Enthusiasten nicht. "Die Rolle des Schiedsrichters schützt davor, dass das deutlich verletzlichere persönliche Ich angegriffen wird", beschreibt es Thorsten Kuschel. "Die Zuschauer wollen ihren Verein gewinnen sehen und dann ist natürlich der Schiedsrichter der `Böse`, wenn eine Entscheidung nicht zu ihren Gunsten ausfällt. In dem Wissen, dass die `mich` ja nicht kennen, sondern einfach in dem Moment `den Schiedsrichter` doof finden, kann ich damit gut leben."

Stehen Thomas Kern und er selbst auf dem Feld, "gelingt es mir größtenteils, das abprallen zu lassen", sagt Thorsten Kuschel. "Zumal man viel auch nicht mitbekommt. Wenn es in der Halle extrem laut ist, hörst du nur Lärm, aber keine einzelnen Worte von den Rängen." Viel schwieriger sei es für ihn daher, wenn er selbst als Zuschauer in der Halle ist - und mit den Kollegen auf dem Feld leidet. "Wenn ich die Sprüche auf der Tribüne viel detaillierter mitbekomme, denke ich mir oft: `Das haben die Kollegen nicht verdient`."

Vermeintliche Arroganz als Schutzschild?

Thorsten Kuschel beim Kaffee mit Bock auf Handball. Michael Schmidt

Gerade, wenn (junge) Schiedsrichter noch nicht so weit sind, zwischen ihrem privaten Ich und der Schiedsrichter-Rolle zu trennen, kann es hart werden - und statt des Abprallens am durch jahrelange Erfahrung aufgebauten Panzer treffen Beleidigungen und Kritik mitten ins Herz. Dass viele Neulinge bereits nach ihren ersten Monaten an der Pfeife wieder abbrechen, ist deutschlandweit an der Basis ein großes Problem.

Eine andere Variante: Die Flucht in die vermeintliche Arroganz - ein Etikett, das Schiedsrichtern gerne angeklebt wird. Mit Schiedsrichtern heißt es dann, könne man ja eh nicht reden. "Ich kann in gewissen Teilen nachvollziehen, dass manch ein Schiedsrichter arrogant wirkt, aber ich glaube, dass es oft gar keine Absicht ist, sondern ein Schutzschild", sagt Thorsten Kuschel. "Um nicht angreifbar zu sein, scheint es - gerade für junge Schiedsrichter, die noch nicht so viel Erfahrung haben - manchmal einfacher, komplett zuzumachen. Arroganz wirkt im Vergleich zur Verletzlichkeit als die bessere Alternative."

Dabei könne man durchaus auch gute Erfahrungen machen. "Natürlich werden wir vom Publikum auch mal ausgepfiffen oder von den Tribünen beleidigt. Aber: Wenn ich den Dialog mit Zuschauern gesucht habe, habe ich in der Regel auch gute Gespräche führen können", berichtet Thorsten Kuschel. "Viele waren positiv überrascht, dass man mit einem Schiedsrichter auch ganz normal reden kann."

Erfahrungen auch für andere Spielfelder

Handball Schiedsrichter Thorsten Kuschel in seiner Küche Michael Schmidt

Die Erfahrungen, die er als Schiedsrichter sammelt, haben ihn in den vergangenen 20 Jahren auch auf den beiden anderen "Spielfeldern" - seinem Beruf als Lehrer und seinem Privatleben - weitergebracht.

"Im Schulalltag helfen mir die Erfahrungen vom Spielfeld ganz oft, denn es gibt viele Parallelen: Der Umgang mit Menschen, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, die manchem nicht gefallen und die Gleichbehandlung", sagt Thorsten Kuschel. "Ich muss als Schiedsrichter alle Spieler gleich behandeln und bei den Schülern muss ich die gleichen Kriterien für die Noten anlegen. Niemand darf etwas geschenkt bekommen."

Thorsten Kuschel unterrichtet Mathematik, Informatik und Sport von der 5. bis zur 13. Klasse am Europa-Gymnasiums Wörth, wo er früher selbst Schüler war. "Meine Schüler sagen oftmals, dass ich sehr streng sei", schmunzelt er. "Ich sei zwar freundlich, aber bestimmend. Da hat mich die Schiedsrichterei sicherlich geprägt - und die Schüler nehmen das sicher nochmals als `strenger` wahr als ein Spieler auf dem Spielfeld."

Der "private Thorsten"

Handball Schiedsrichter Thorsten Kuschel Michael Schmidt

Doch während sich der Lehrer und der Schiedsrichter Thorsten Kuschel sehr ähnlich sind, ist der private Thorsten "in gewissen Punkten fast das Gegenteil", wie er selbst scherzt. "Ich bin völlig unentschlossen bei einfachsten Entscheidungen; ich könnte wirklich für alles eine Pro-und-Contra-Liste anlegen", flachst er. "Morgens stehe ich beim Bäcker und grübele, ob ich eine Butterbrezel mit oder ohne Schnittlauch essen will."

Durch das Pfeifen sei er privat, glaubt Thorsten Kuschel, insgesamt allerdings deutlich gradliniger geworden. "Ich muss hin und wieder aber schon aufpassen, dass ich im privaten Bereich nicht den Zeigefinger hebe, um oberlehrerhaft - oder schiedsrichterhaft - irgendwelche Erklärungen zu geben oder Entscheidungen zu treffen", gibt er zu. "Zum Glück habe ich meine Freundin und meine Freunde, die mir dann auch sagen: Du bist hier nicht auf dem Spielfeld!"

Seit vier Jahren wohnt Thorsten Kuschel gemeinsam mit Freundin Sarah in Kandel. Seine Schiedsrichtertätigkeit mit all den Reisen und Verpflichtungen ist ein fester Bestandteil des gemeinsamen Alltags; sie unterstützt ihn dabei. "Meine Freundin geht oft zum Fußball ins Stadion", sagt Thorsten Kuschel, "und hat mal zu mir gesagt: Seitdem ich dich kenne, weiß ich, dass der Schiedsrichter auf dem Spielfeld auch nur ein Mensch ist, der eigentlich ganz normal ist und auch sicher eine Familie hat."

Bock auf Handball - Ausgabe 15

Das obige Stück stammt aus Ausgabe 13 von Bock auf Handball, das wie auch die weiteren früheren Ausgaben weiter - innerhalb Deutschlands versandkostenfrei - im Online-Shop erhältlich ist. Unterdessen laufen bereits die letzten Vorbereitungen für die neue Ausgabe 15.

Highlights in Ausgabe 15 auf 124 Seiten (Erscheinungsdatum 21. Mai 2024)

Eine große Bildergeschichte gibt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen beim deutschen Topklub SC Magdeburg. Zudem haben wir mit Uwe Gensheimer über sein Karriereende gesprochen, Füchse-Keeper Dejan Milosavljev einen Besuch in Berlin abgestattet, Hendrik Pekeler auf seinem Dachboden zu Hause besucht und mit der deutschen Nationaltorhüterin Dinah Eckerle über das noch nicht ganz normale Chaos zwischen Profisport und Mutterschaft gesprochen.

- mehr als 30 Seiten exklusiv hinter den Kulissen des SC Magdeburg

- Uwe Gensheimer über den Ausklang seiner Karriere

- Dinah Eckerle über Vereinbarkeit von Profisport und Mutterrolle

- Christian Dissinger über seine Karriere und die Nationalmannschaft

- Einer der besten Torhüter der Welt Dejan Milosavljev exklusiv in Berlin

- THW-Star Hendrik Pekeler über die wahren Gründe für sein Aus in der Nationalmannschaft

- Zuhause bei Nils Kretschmer, Deutschlands größtem Handball-Influencer

- und vieles mehr ...

» Ausgabe 15 von Bock auf Handball vorbestellen

Über Bock auf Handball

Bock auf Handball erzählt interessante Geschichten über die Stars des Handballs. Das Einzelheft gibt es für 7,00 Euro im gut sortierten Zeitschriftenhandel sowie im Online-Shop als Einzelheft - versandkostenfrei in Deutschland - und im Abo. Zudem gab es im vergangenen Jahr ein Sonderheft zum THW Kiel und eines zum Themenbereich Schiedsrichter im Handball.

» Bock auf Handball für 24,95 Euro/Jahr abonnieren!