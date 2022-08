Thorsby kann auf Kaderplatz hoffen

In Mainz erwartet Union-Trainer Urs Fischer eine schwierige Aufgabe. Thematisiert wurden auf der Pressekonferenz aber auch die etwas überraschenden Abgänge in dieser Woche.

Die erste Auswärtsaufgabe in dieser Bundesliga-Saison führt den 1. FC Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum 1. FSV Mainz 05. 1300 Union-Anhänger reisen mit. Sie hoffen, dass ihrer Mannschaft bei den heimstarken Mainzern wie in der Vorsaison (2:1) ein Dreier gelingt. Am 3. Oktober 2021 hatte ein Doppelpack von Taiwo Awoniyi dem Spiel eine Wende gegeben.

Awoniyi ist inzwischen zu Nottingham Forest abgewandert. Sein "Ersatzmann" Jordan Siebatcheu hat sich aber zum Auftakt gegen Hertha BSC (3:1) bereits in die Torschützenliste eingetragen. Mit ihm und Sturmkollege Sheraldo Becker, der ebenfalls im Hauptstadtduell erfolgreich war, dürfte auch in Mainz zu rechnen sein.

Ihre größte Waffe ist das Umschaltspiel. Urs Fischer

Trainer Urs Fischer erwartet vom Konkurrenten jedoch heftige Gegenwehr. "Mainz ist gut gestartet. Auswärts in Bochum zu gewinnen, ist nicht so einfach. Wir haben das Spiel gesehen", erklärte der Schweizer. "Ihre größte Waffe ist das Umschaltspiel. Die Mannschaft hat sich nicht groß verändert. Sie wirkt eingespielt."

Bei Union ist wohl mit derselben Startelf wie gegen Hertha zu rechnen. Denn erfolgreiche Mannschaften verändert Fischer ungern. Das würde auch bedeuten, dass Julian Ryerson anstelle von Niko Gießelmann erneut auf der ungewohnten linken Außenverteidiger-Position aufläuft.

Der erst am 19. Juni verpflichtete Mittelfeldmann Morten Thorsby kann zumindest auf einen Kaderplatz hoffen, nachdem der Norweger am Dienstag im Testspiel gegen Zweitligist Hannover 96 (1:1) sein Debüt im Union-Trikot erlebt hatte. "Ich habe mit ihm ein Gespräch geführt. Es war gut, dass er im Test gegen Bielefeld 60 Minuten spielen konnte. Aber es fehlt noch ein bisschen", sagte Fischer. Dennoch sei es möglich, dass Thorsby im Kader stehen könnte.

Fischer über Heintz und Voglsammer: "Es war ihre Entscheidung"

Für Dominique Heintz und Andreas Voglsammer geht es dagegen woanders weiter. Das Duo hatte sich in dieser Woche von Union verabschiedet. Verteidiger Heintz ließ sich nach nur sieben Monaten in Berlin zum Ligakonkurrenten VfL Bochum ausleihen. Seit dem heutigen Freitag steht zudem für Angreifer Voglsammer der Wechsel zum englischen Zweitligisten FC Millwall fest.

Beide erhoffen sich mehr Spielzeit. Ein Stück weit ist es aber auch eine Flucht, nachdem Heintz gegen Hertha nicht im Kader stand und Voglsammer 90 Minuten auf der Bank saß. "Es wird uns ein zentraler Verteidiger fehlen, der es im ersten Spiel in Chemnitz nicht schlecht gemacht hat. Mit Andreas Voglsammer wird uns einer fehlen, der immer bereit war, ans Limit zu gehen. Er hat auch entscheidende Tore gemacht", sagte Fischer. "Nur es war ihre Entscheidung. Sie wollten diesen neuen Weg gehen. Damit waren wir einverstanden. Ich bin schon der Meinung, dass man Reisende nicht aufhalten soll."