Thon lobt Bochums "phänomenalen Auftritt"

Olaf Thon war live dabei, als dem VfL Bochum am Samstag Denkwürdiges gelang. Warum der Weltmeister von 1990 nach dem 4:1-Pausenstand "keine Sekunde" mehr an einem Sieg des Aufsteigers gezweifelt hat, erklärt er in seiner kicker-Kolumne (Montagausgabe).

Begeistert vom Auftritt der Bochumer: Olaf Thon. imago images/RHR-Foto