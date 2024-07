Thompson zu den Mavs - Warriors wollen Trikotnummer nicht mehr vergeben

Dallas hat sich mit einem namhaften Mann verstärkt: Dreierspezialist Klay Thompson wird in Kürze bei den Mavericks unterschreiben.

Laut dem bestens informierten Adrian Wojnarowski von ESPN wird Klay Thompson in Kürze einen Dreijahresvertrag in Dallas mit einer Spieleroption unterschreiben. Das neue Arbeitspapier bringt dem 34-Jährigen 50 Millionen Dollar ein.

Damit dürfen sich die Mavericks auf einen echten Veteranen freuen. Thompson spielt seit 2011 in der NBA - und lief nur für die Golden State Warriors auf. An der Seite von Stephen Curry war er über viele Jahre Teil der besten Mannschaft der Liga. Thompson und Curry wurden aufgrund ihrer Eiseskälte von der Dreierlinie schließlich auch die "Splash Brothers" getauft.

Während Curry in der regulären Saison das Dreier-Ranking anführt, rangiert Thompson auf dem sechsten Platz. In den Playoffs liegen die Splash Brothers in dieser Kategorie sogar auf den Rängen eins und zwei, "Steph" steht natürlich ganz oben.

Thompson wurde schon viermal Meister

Mit Thompson bekommen die Mavericks einen Spieler dazu, der bereits viermal den NBA-Titel gewann (2015, 2017, 2018, 2022). Außerdem ist der Shooter fünfmaliger All-Star. In seiner Zeit in der NBA erzielte der 34-Jährige in elf Saisons im Schnitt 19,6 Punkte, griff sich 3,3 Rebounds und verteilte 2,3 Assists. In den vergangenen Jahren wurde Thompson immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, konnte in der vergangenen Spielzeit aber 77 Spiele machen.

Um Thompson zu verpflichten, fädelten die Mavs einen Sign-and-Trade mit den Warriors sowie als drittem Team den Charlotte Hornets ein. Die Hornets erhalten Josh Green in dem Deal, die Warriors zwei Zweitrundenpicks (Dallas' 2031er Pick und den der Nuggets oder Sixers in 2025, via Charlotte).

Bei der offiziellen Verkündung von Thompsons Abgang kündigten die Warriors zugleich an, die Trikotnummer 11 des Shooting Guards in Zukunft nicht mehr vergeben zu wollen. "Klays Vermächtnis wird für immer weiterleben und wir freuen uns auf den Tag, an dem wir sein Trikot unter die Hallendecke ziehen können", hieß es in einem Statement der Warriors.

Für Dallas könnte der Thompson-Deal ein sehr wichtiger Transfer sein, denn in den zurückliegenden NBA-Finals hat genau so ein Spieler wie Thompson gefehlt. Luka Doncic war zu sehr auf sich allein gestellt und die Erfahrung in solchen Spielen fehlte dem Team. Diese bringt der Mann aus Golden State nun definitiv mit.