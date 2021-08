Thompson-Herah jagt Flo-Jo - Biles startet - Hausding raus - Silber für Friedrich/Hinze

Bei großer Hitze startete der zweite olympische Montag in der japanischen Hauptstadt. Die wichtigsten Meldungen aus Tokio ...

+++ Ringen: Lopez nun erfolgreichster Olympia-Ringer +++

Der Kubaner Mijain Lopez Nunez hat als erster männlicher Ringer vier olympische Goldmedaillen gewonnen. Der 38-Jährige besiegte im Finale in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm am Montag den Georgier Jakobi Kajaia mit 5:0. Bereits bei den Spielen 2008, 2012 und 2016 hatte der knapp zwei Meter große Ausnahmeathlet triumphiert. Dazu wurde er fünfmal Weltmeister. Eigentlich hätte der Griechisch-römisch-Spezialist seine Karriere schon beendet, nach der Verlegung der Spiele in Japan machte er aber doch noch weiter. Bei der Eröffnungsfeier des diesjährigen Events trug er zum dritten Mal nacheinander für sein Heimatland die Fahne.

+++ Weltrekord fällig? Thompson-Herah überragt über 200 Meter +++

Elaine Thompson-Herah, die schon über 100 Meter Gold gewonnen hat, hat im Halbfinale über die 200 Meter eine Fabelzeit hingelegt - obwohl sie gegen Ende des Laufes, klar führend, sogar abbremste. Ihre 21,66 Sekunden liegen nicht weit hinter dem von Florence Griffith-Joyner 1988 aufgestelltem Weltrekord - der im Finale gefährdet werden könnte, wenn Thompson-Herah durchzieht.

Ich würde eine Dauerkarte nehmen. Ich möchte das noch öfter erleben. Die deutsche Sprinterin Lisa Marie Kwayie über das Erlebnis Olympia

+++ Turnen: Südkoreaner Shin Olympiasieger im Sprung +++

Jeahwan Shin aus Südkorea hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Entscheidung im Sprung bei den Männern gewonnen. Der 23 Jahre alte Olympiasieger erhielt am Montag im Ariake Gymnastics Center für seine beiden Sprünge die Durchschnittsnote von 14,783 Punkten. Aufgrund der höheren Schwierigkeit bei einem seiner Sprünge verwies er den punktgleichen Russen Denis Abliasin auf Rang zwei. Die Bronzemedaille sicherte sich der Armenier Artur Dawtjan mit 14,733 Punkten. Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro hatte sich der Nordkoreaner Se-gwang Ri den Olympiasieg geholt. Deutsche Turner hatten sich nicht für das Finale der besten Acht qualifiziert.

+++ Turnen: Carey folgt am Boden auf Biles +++

Jade Carey aus den USA hat in Abwesenheit von Rio-Olympiasiegerin Simone Biles bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold bei der Turn-Entscheidung am Boden gewonnen. Die Mehrkampf-Achte wurde für ihre Übung am Montag im Ariake Gymnastics Center von den Kampfrichtern mit 14,366 Punkten bewertet. Damit verwies sie die Italienerin Vanessa Ferrari mit 14,200 Zählern auf Rang zwei. Punktgleiche Dritte wurden Mai Murakami aus Japan und Angelina Melnikowa vom Team des Russischen Olympischen Komitees mit jeweils 14,166 Zählern. Simone Biles hatte aufgrund von mentalen Problemen auf einen Start verzichtet. Deutsche Turnerinnen hatten sich für das Finale der besten Acht nicht qualifiziert.

+++ Ringen: Schell nach Viertelfinal-Niederlage draußen +++

Anna Schell ist im Viertelfinale ausgeschieden. Die Athletin vom SC Isaria Unterföhring kassierte gegen Ex-Weltmeisterin Alla Tscherkassowa aus der Ukraine in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm am Montag eine Schulterniederlage. Da Tscherkassowa anschließend gegen die topgesetzte Amerikanerin Tamyra Mensah-Stock verlor, durfte Schell auch nicht mehr in der Hoffnungsrunde um Bronze kämpfen. Nochmal zur Erinnerung: Am frühen Nachmittag ringt die Krefelderin Aline Rotter-Focken in der Klasse bis 76 Kilogramm gegen die topgesetzte Amerikanerin Adeline Gray um Gold. Aktuell können Sie das Geschehen im Live-Ticker verfolgen.

+++ Reiten: Vielseitigkeits-Team klettert noch auf Platz vier +++

Zu einer Medaille hat es nach den Ereignissen vom Wochenende nicht mehr ganz gereicht, Platz vier wurde es für die deutsche Equipe der Vielseitigkeitsreiter um Michael Jung (Horb) mit Chipmunk, Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz und Julia Krajewski (Warendorf) mit Amande de B'Neville in Tokio. Gold ging an Großbritannien vor Australien und Frankreich. Die Chancen auf eine Team-Medaille hatten sich in der Geländeprüfung am Sonntag auf ein Minimum reduziert. Nach einem Vorbeiläufer (20 Strafpunkte) von Auffarth und einem Hindernisfehler (11 Strafpunkte) von Jung, der nach der Dressur noch in Führung gelegen hatte, ging die deutsche Equipe nur auf Rang sechs ins Springen.

+++ Sprinterin Timanowskaja bittet Polen um Visum +++

Die belarussische Olympia-Sprinterin Kristina Timanowskaja ersucht Medienberichten zufolge in der polnischen Botschaft in Tokio um Asyl. Die Sportlerin, die nach Einschätzung der Opposition von den autoritären Behörden ihres Landes aus Japan entführt werden sollte, traf demnach am Montag in Polens Vertretung in Tokio ein. Zuvor hatte nach Tschechien auch Polen der 24-Jährigen Asyl angeboten. Timanowskaja soll den Berichten zufolge am Mittwoch von Tokio nach Warschau fliegen. Timanowskaja hatte in einem Video, das die oppositionelle belarussische Athletenvertretung Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF) am Sonntag veröffentlichte, erklärt, sie habe gegen ihren Willen aus Japan ausgeflogen werden sollen. Grund sei öffentliche Kritik an belarussischen Sportfunktionären gewesen. Die Sprinterin hatte den Flug verweigert, sich an die japanische Polizei gewendet und dann die Nacht in einem Hotel am Tokioter Flughafen Haneda verbracht. Nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees ist sie in einer "sicheren Umgebung". Polen bot Timanowskaja am Sonntagabend ein humanitäres Visum an. Sein Land sei bereit zu helfen, schrieb Vize-Außenminister Marcin Przydacz bei Twitter. "Sie hat die freie Wahl, ihre sportliche Karriere in Polen fortzusetzen, wenn sie sich dafür entscheidet", führte der Politiker weiter aus.

+++ Bahnrad: Friedrich/Hinze knapp geschlagen - Silber +++

Lea-Sophie Friedrich (Dassow) und Emma Hinze (Cottbus) haben das olympische Finale im Teamsprint knapp gegen das chinesische Duo Zhong Tianshi und Anfahrerin Bao Shanju verloren und damit Silber gewonnen.

+++ Turnen: US-Superstar Biles startet am Schwebebalken +++

Turn-Superstar Simone Biles wird bei den Olympischen Spielen in Tokio noch einmal an den Start gehen. Die 24-Jährige bestätigte am Montag ihre Teilnahme am Schwebebalken-Finale an diesem Dienstag. "Wir freuen uns sehr, dass wir mitteilen können, dass wir morgen zwei US-Athletinnen im Finale am Schwebebalken sehen werden - Sunisa Lee UND Simone Biles", schrieb der US-Turnverband auf Twitter. Das Schwebebalken-Finale ist erst der zweite Auftritt von Biles bei den Spielen in Tokio. Zuvor hatte die viermalige Olympiasiegerin von Rio de Janeiro wegen mentaler Probleme auf die Entscheidungen im Mehrkampf, am Boden, am Stufenbarren und im Sprung verzichtet. Den Mannschafts-Wettkampf hatte die 19-malige Weltmeisterin nach nur einem Gerät abgebrochen und anschließend ihre mentalen Probleme öffentlich gemacht.

+++ Wasserspringen: Fahnenträger Hausding scheitert im Vorkampf +++

Die Olympia-Karriere von Patrick Hausding ist früher zu Ende gegangen als erwartet. Der Wassersprung-Rekordeuropameister schied am Montag in Tokio im Vorkampf vom Drei-Meter-Brett überraschend aus. 364,05 Punkte reichten nicht für das Halbfinale am Dienstag. In Rio de Janeiro hatte Hausding in dieser Disziplin noch die Bronzemedaille gewonnen. Sicher weiter kam der Dresdner Martin Wolfram mit 444,50 Punkten. Vorkampfbester war der Chinese Wang Zongyuan mit 531,30 Zählern. Fahnenträger Hausding durfte sich in Tokio vor dem missglückten Vorkampf vom Montag zusammen mit Lars Rüdiger über die Bronzemedaille im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett freuen. Insgesamt stehen drei olympische Medaillen in seiner Bilanz. Für den Berliner waren diese Sommerspiele die vierten und letzten. Ob er im kommenden Jahr noch an der WM teilnimmt, ist offen.

Patrick Hausding imago images/Agencia EFE

+++ Doppelsieg für Chinas Turner an den Ringen +++

Chinas Turner haben in Tokio einen Doppelsieg an den Ringen gefeiert. Der 27-jährige Liu Yang gewann am Montag im Ariake Gymnastics Center Gold mit 15,500 Punkten vor seinem zwei Jahre älteren Landsmann You Hao, dessen Übung mit 15,300 Zählern bewertet wurde. Der Grieche Eleftherios Petrounias, Olympiasieger 2016 in Rio de Janeiro, wurde mit 15,200 Punkten Dritter. Deutsche Turner hatten sich für das Finale nicht qualifiziert.

+++ Bahnrad: Friedrich/Hinze fahren um Gold +++

Die deutschen Bahnrad-Weltmeisterinnen Lea-Sophie Friedrich (Dassow) und Emma Hinze (Cottbus) haben das olympische Finale im Teamsprint erreicht und damit bereits Silber sicher. Das Duo qualifizierte sich im Vorlauf gegen die Ukrainerinnen Ljubow Bassowa/Olena Starykowain in der deutschen Rekordzeit von 31,905 Sekunden für das Rennen um Gold (11.09 Uhr MESZ). Gegnerinnen sind dort die Chinesinnen, die mit Olympiasiegerin Zhong Tianshi und ihrer Anfahrerin Bao Shanju in 31,804 Sekunden einen Weltrekord aufstellten.



+++ Bahnrad: Vierer der Frauen fährt Weltrekord +++

Der deutsche Bahn-Vierer der Frauen hat bereits in der Qualifikation der Mannschaftsverfolgung bei den Olympischen Spielen in Tokio für einen Paukenschlag gesorgt: Lisa Klein, Mieke Kröger, Lisa Brennauer und Franziska Brauße stellten einen neuen Weltrekord auf.

+++ Schießen: Reitz verpasst Edelmetall +++

RiChristian Reitz hat das medaillenlose Abschneiden der deutschen Sportschützen nicht verhindern können. Der Schnellfeuerspezialist kam über die 25-Meter-Distanz im letzten Schießwettbewerb der Spiele lediglich auf Rang fünf. Gold mit olympischem Rekord holte der Franzose Jean Quiquampoix, Silber ging an den Kubaner Leuris Pupo. Der Chinese Yuehong Li gewann die Bronzemedaille. Für den Deutschen Schützenbund gab es in Tokio mit Bronze durch die Bogenschützinnen somit nur eine einzige Medaille.

+++ Segeln: Zu wenig Wind sorgt für Absage +++

Zu schwache Winde haben zur Absage der olympischen Segel-Wettfahrten am Montag vor Enoshima geführt. Betroffen davon waren auch die Medaillenrennen der 49er FX der Frauen mit Tina Lutz und Susann Beucke (Holzhausen/Strande) und der 49er der Männer mit Erik Heil und Thomas Plößel (Kiel/Hamburg). Die beiden deutschen Crews liegen im Kampf um Edelmetall in ihren Klassen in aussichtsreicher Position. Die entscheidenden Wettfahrten sollen nach Angaben der Organisatoren am Dienstag nachgeholt werden.

+++ Schießen: Reitz mit Bestwert ins Finale +++

Rio-Olympiasieger Christian Reitz hat das olympische Finale mit der Schnellfeuerpistole erreicht. Den zweiten Teil der zweitägigen Qualifikation schloss der 34 Jahre alte Polizeioberkommissar aus Regensburg, der für den SV Kriftel an den Start geht, am Montag auf Platz eins mit 291 Ringen ab. Damit kletterte er mit 587 Gesamtringen in der Qualifikation von Platz drei auf Rang eins.

Vereinskollege Oliver Geis verpasste wie schon in Rio 2016 das Finale der besten Sechs. Er kam nur auf Rang 13. Der Finalwettkampf beginnt um 7.30 Uhr.



+++ Ringen: Schell verliert Viertelfinale +++

Ringerin Anna Schell ist Viertelfinale ausgeschieden und muss auf Bronze hoffen. Einen Tag vor ihrem 28. Geburtstag besiegte die Athletin vom SC Isaria Unterföhring zunächst im Achtelfinale der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm die Ägypterin Enas Ahmed mit 7:0. Die nächste Gegnerin der WM-Dritten von 2019 war Ex-Weltmeisterin Alla Cherkassova aus der Ukraine, gegen die Schell allerdings deutlich mit 0:6 verlor.



Am japanischen Abend (ab 13.55 Uhr MESZ) ringt die Krefelderin Aline Rotter-Focken in der Klasse bis 76 Kilogramm gegen die topgesetzte Amerikanerin Adeline Gray um Gold. Mit ihrem Finaleinzug hatte die Weltmeisterin von 2014 am Sonntag für die erste deutsche Olympia-Medaille im Frauen-Ringen überhaupt gesorgt.

+++ Tentoglu siegt im Weitsprung dramatisch +++

Keine 24 Stunden nach dem olympischen Hochsprung endete auch das Weitsprung-Finale dramatisch. Erst im sechsten und letzten Versuch flog der griechische Europameister Miltiadis Tentoglou, der bis dahin Vierter war, auf 8,41 m und egalisierte damit die Weite des seit dem dritten Durchgang führenden Kubaners Juan Miguel Echevarria. Aufgrund des besseren zweiten Versuchs sicherte sich die Grieche letztlich den Olympiasieg.

+++ Leichtathletik: Kwayie über die 200 m im Semifinale +++

Lisa Marie Kwayie aus Berlin-Neukölln ist über die 200 Meter bei den Olympischen Spielen in Tokio ins Halbfinale gesprintet. Die 24-Jährige überstand in 23,14 Sekunden als Vierte ihren Vorlauf. Sie war am Montag eine der drei Zeitschnellsten. Die Mannheimerin Jessica-Bianca Wessolly (23,41) kam dagegen nicht weiter. Die Bestzeit in den Vorläufen holte sich die erst 18-jährige Christine Mboma. Die Sprinterin aus Namibia stellte in 22,11 Sekunden einen U-20-Weltrekord auf.



Ebenfalls im Halbfinale sind die Gold-Mitfavoritinnen Shelly-Ann Fraser-Pryce und 2016er Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah aus Jamaika sowie Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas. Thompson-Herah hat in Tokio schon die 100 Meter gewonnen.



+++ Leichtathletik, 1500 m: Hassan stürzt und siegt +++

Die niederländische Top-Läuferin Sifan Hassan hat eine Demonstration ihres außergewöhnlichen Könnens abgeliefert. Im Vorlauf über die 1500 m am Montagmorgen stürzte die Weltmeisterin, die wie von ihr bekannt am Ende des Feldes unterwegs war, eingangs der letzten Runde. Doch Hassan rappelte sich auf und gewann am Ende trotz rund 50 Metern Rückstand sogar noch in 4:05,17 Minuten und erreichte damit das Halbfinale am Mittwoch (12.00 Uhr MESZ).

Caterina Granz (Berlin) rutschte als Neunte ihres Vorlaufs in 4:06,22 gerade noch als eine der sechs Zeitschnellsten ins Halbfinale, die deutsche Meisterin Hanna Klein (Tübingen) schied als Letzte ihres Vorlaufes aus.

Souverän ins Halbfinale: Das Duo Brendel/Hecker. Getty Images

+++ Kanu: Brendel/Hecker souverän im Halbfinale +++

Kanu-Ass Sebastian Brendel und Olympia-Debütant Tim Hecker haben zum Auftakt im Canadier-Zweier ihre Titel-Ambitionen unterstrichen. Das deutsche Duo gewann dank eines starken Schlussspurts am Montag seinen Vorlauf über 1000 Meter und qualifizierte sich so direkt für das Halbfinale am Dienstag (2.44 Uhr). Brendel/Hecker gelten als eine von mehreren Gold-Hoffnungen unter den deutschen Rennsport-Paddlern. Im ungarischen Szeged hatten beide im Mai den ersten Weltcupsieg in dieser Konstellation gefeiert.



Der Deutsche Kanu-Verband will in Tokio an die großen Erfolge aus Rio de Janeiro vor fünf Jahren anknüpfen. Damals holten die Paddler vier Mal Gold und insgesamt sieben Podestplätze - die stärkste olympische Ausbeute seit Athen 2004.

+++ Wetterkapriolen: Erst große Hitze, dann Gewitter? +++

Der Montag überraschte die olympischen Athleten mit großer Hitze schon früh am Morgen. Um 9 Uhr Ortszeit hatte es bereits satte 35 Grad im Schatten. Für den Mittag und Nachmittag wird dann mit teils heftigen Gewittern gerechnet.

+++ Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch nun gegen US-Duo +++

Laura Ludwig und Margareta Kozuch treffen im Viertelfinale auf das US-Duo April Ross/Alix Klineman. Die Amerikanerinnen gewannen am Montag ihr Achtelfinale gegen Lidianny Echevarria Benitez/Leila Consuelo Martinez Ortega aus Kuba mit 2:0 (21:17, 21:15).



Ludwig/Kozuch waren am Sonntag durch ein 2:1 (21:19, 19:21, 16:14) gegen die Brasilianerinnen Agatha Bednarczuk und Eduarda Santos Lisboa in die Runde der letzten Acht eingezogen. Das Viertelfinale findet am Dienstag statt.

Nun gegen ein US-Duo: Laura Ludwig und Margareta Kozuch (re.). imago images

+++ Nach Gold: Zverev erwägt kurze Turnierpause +++

Olympiasieger Alexander Zverev erwägt, nach seinem Gold-Coup eine kurze Turnier-Auszeit zu nehmen. "Ich muss normalerweise nach Kanada fliegen. Ich weiß nicht, ob ich das tun werde", sagte der beste deutsche Tennisspieler nach seinem Finalerfolg bei den Sommerspielen. "Ich werde mir vielleicht ein, zwei Wochen Zeit nehmen und vielleicht ein paar Turniere ausfallen lassen. Das ist doch ein besonderer Moment für mich. Aber bei den US Open bin ich wieder dabei." Schon am Montag steht der Rückflug in die Heimat an.



Die ATP-Tour geht in Nordamerika weiter, in der kommenden Woche beginnt im kanadischen Toronto ein Masters-1000-Event. Die US Open als letztes Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison gehen am 30. August los.

+++ Speerwurf: Vetter macht sich Nachwuchssorgen +++

Der deutsche Speerwurf-Star Johannes Vetter befürchtet einen "Leistungsknick" in den kommenden Jahren wegen der Einschränkungen der Corona-Pandemie. "Die Vereine haben Mitglieder und eine Menge Einnahmen verloren. Das trifft die Nachwuchsathleten und die, die den Schritt in die Weltspitze vollziehen wollten", sagte der 28-Jährige im Interview der "Rheinischen Post" (Montag). "Wir Kader-Athleten konnten trainieren, die anderen haben erst spät von dieser Ausnahmeregelung profitiert. Ich glaube, dass es einen Leistungsknick in den nächsten Jahren geben könnte. Dem müssen wir jetzt entgegenwirken."



Der Weltmeister von 2017 geht als Topfavorit in den Speer-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Tokio. Die Qualifikation beginnt an diesem Mittwoch (3.05 Uhr MESZ).

+++ Zehnkampf: Schenk traut Kaul viel zu +++

Christian Schenk, Olympiasieger von 1988, traut dem Mainzer Zehnkämpfer Niklas Kaul zu, seine Nachfolge bei den Tokio-Spielen anzutreten. "Als Weltmeister hat er bereits seine Größe gezeigt. Jetzt gilt es, seine sehr guten Techniken in den zehn Disziplinen in Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer umzusetzen", sagte Schenk der Deutschen Presse-Agentur. Er habe zu seiner Zeit nach dem Motto trainiert: Wettkampf ist das Abrufen von Bewegungsmustern in Stresssituationen. "Ich glaube, darin liegt seine größte Stärke."



Allerdings gebe es nach der langen Pandemie-Pause eine Unsicherheit für den 23-jährigen Kaul. "Vielleicht wird seine Physis nicht ausreichen, denn die letzten zwei Jahre harter Arbeit wurden leider durch eine Armverletzung unterbrochen: Trotzdem glaube ich, seine mentale Kraft und Schlitzohrigkeit wird ihm helfen." Der zweitägige olympische Zehnkampf startet am Dienstag.