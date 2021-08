Thompson-Herah holt Double-Double - Hammerwerferin Wlodarczyk gelingt historisches Triple

Die Leichtathletik-Session am Dienstag hat zahlreiche Entscheidungen hervorgebracht. Ein Überblick.

Nur Flo-Jo war jemals schneller

Elaine Thompson-Herah hat drei Tage nach ihrem Triumph über 100 Meter auch die 200 Meter gewonnen. Die 29 Jahre alte Jamaikanerin rannte am Dienstag nach 21,53 Sekunden ins Ziel. Sie ist damit die erste Frau, die das doppelte Double bei Sommerspielen schafft. Thompson-Herah hatte schon 2016 in Rio über 100 und 200 m triumphiert. Gleichzeitig stellte sie einen Landesrekord für den Karibik-Staat auf, blieb aber über dem Uralt-Weltrekord von Florence Griffith-Joyner (21,34).

Teamrivalin Shelly-Ann Fraser-Pryce verpasste in 21,94 Sekunden als Vierte überraschend eine Medaille. Silber ging an Christine Mboma aus Namibia in 21,81 Sekunden - so schnell war noch nie eine 18-Jährige auf dieser Distanz. Bronze holte die Amerikanerin Gabrielle Thomas (21,87).

Nachfolgerin von Semenya: US-Teenager Mu gewinnt Gold über 800 Meter

Die erst 19 Jahre alte US-Amerikanerin Athing Mu hat olympisches Gold über 800 Meter gewonnen. In 1:55,21 Minuten verbesserte sie am Dienstag im Finale von Tokio zudem den amerikanischen Rekord über die zwei Stadionrunden. Silber holte sich die Britin Keely Hodgkinson in 1:55,88 Minuten vor Raevyn Rogers (USA), die in 1:56,81 ins Ziel kam.

Caster Semenya nahm nicht an den Tokio-Spielen teil, weil sie die nach den Regeln des Leichtathletik-Weltverbandes verlangten Testosteronwerte nicht mit Medikamenten auf das geforderte Level reduzieren wollte. Die Olympiasiegerin von 2012 und 2016 aus Südafrika scheiterte zudem daran, sich für die 5000 Meter zu qualifizieren. Für diese längere Strecke ist eine Testosteron-Senkung nicht vorgeschrieben.

Hammerwerferin Wlodarczyk gelingt historisches Triple

Die Polin Anita Wlodarczyk ist zum dritten Mal nach 2012 und 2016 Hammerwurf-Olympiasiegerin geworden und hat damit als erste Leichtathletin ihr drittes Einzel-Gold in der gleichen Disziplin gewonnen. Im Finale am Dienstag siegte die 35-Jährige mit 78,48 Metern vor der Chinesin Wang Zheng (77,03) und der ebenfalls aus Polen stammenden Malwina Kopron (75,49). Weltrekordlerin Wlodarczyk gewann damit die Hälfte der sechs möglichen Goldmedaillen im Hammerwurf, der im Jahr 2000 ins olympische Programm aufgenommen wurde.

Schwedischer Überflieger

Der Schwede Armand Duplantis ist Olympiasieger im Stabhochsprung. Der 21 Jahre alte Weltrekordler flog am Dienstag in Tokio ohne Fehlversuch über 6,02 Meter und holte sich seine erste Goldmedaille. Duplantis scheiterte erst knapp, als er versuchte seine eigene Bestmarke von 6,18 Metern um einen Zentimeter zu verbessern. Silber sicherte sich der US-Amerikaner Christopher Nilsen (5,97) vor Rio-Olympiasieger Thiago Braz aus Brasilien (5,87). Die deutschen Stabhochspringer Oleg Zernikel (9. Platz) und Bo Kanda Lita Baehre (11.) meisterten nur die 5,70 Meter und hatten mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun. Torben Blech war schon in der Qualifikation ausgeschieden.

Vorlauf-Aus für Mohumed über 5000 Meter

Der U-23-Europameister Mohamed Mohumed ist bei den Olympischen Spielen in Tokio über 5000 Meter im Vorlauf ausgeschieden. In 13:50,46 Minuten kam der erst 22 Jahre alte Dortmunder nur auf den 16. Platz. Für die schnellste Zeit beider Rennen sorgte der aufstrebende Spanier Mohamed Katir, der 13:30,10 Minuten lief. Der britische Olympiasieger von 2016, Mo Farah, konnte sich nicht für die Tokio-Spiele qualifizieren.

Hürdensprinter Traber verpasst Einzug ins Halbfinale

Der EM-Vierte Georg Traber ist im Vorlauf über 110 Meter Hürden ausgeschieden. Nur um vier Hundertstelsekunden verfehlte der 28 Jahre alte Tübinger mit 13,65 Sekunden als Fünfter seines Laufes am Dienstag das Weiterkommen ins olympische Halbfinale in Tokio. Bei den Rio-Spielen vor fünf Jahren war er bis in die Vorschlussrunde gekommen. Sieger seines Rennens war Weltmeister und Topfavorit Grant Holloway (USA), der mit 13,02 Sekunden die schnellste Zeit aller Vorläufe rannte und seinen Anspruch auf Olympia-Gold untermauerte.