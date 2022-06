Thommy: Weg und schon zurück

Sein Wechsel in die USA zu Sporting Kansas City ist längst offiziell. Dennoch ist Erik Thommy heute wieder ins Training beim VfB Stuttgart eingestiegen. Der Flügelspieler hält sich fit, bis alle Formalitäten geklärt sind.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Thommy in den sozialen Medien mit herzlichen Worten von seinem bisherigen Arbeitgeber und den Fans verabschiedet. Den 27-Jährigen, der im Januar 2018 erstmals das Trikot des VfB trug und zwischenzeitlich in der Saison 2019/20 an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war, zieht es in die US-amerikanische Major League Soccer (MLS). Doch die Behörden in Übersee machen es auch einem Profifußballer nicht so einfach, ins Land einzureisen. Schon gar nicht, wenn der Einreisewillige in den Staaten arbeiten möchte. Alles muss seinen Gang gehen und der kann etwas länger sein bis alle Formalitäten abgeschlossen sind.

Thommy hätte sich bis zum Abschluss dieser auch noch ein paar Tage länger die Sonne auf den austrainierten Bauch scheinen lassen und Urlaub machen können. Doch das passt nicht ins Berufsbild des Offensivmanns. Ganz Musterprofi, der er ist, erbat der gebürtige Augsburger jetzt, beim VfB mittrainieren zu dürfen. Ein Wunsch, den ihm Cheftrainer Pellegrino Matarazzo gerne erfüllt hat. Zumal sich Thommy der Wertschätzung der Schwaben sicher sein kann und in all den Jahren nie hat vorwerfen lassen müssen, zu wenig getan zu haben.

Kein Vorbeikommen an Sosa

Dass er dennoch wenig bis kaum zum Einsatz kam und nach 54 Pflichtspielen Schluss in weiß-rot sein sollte, hatte neben diverser Verletzungen vor allem damit zu tun, dass auf seiner Schokoladenseite Borna Sosa beheimatet ist. Der Kroate vom linken Flügel ist über jeden Zweifel erhaben. Ist Sosa fit, spielt er. Keine Chance für Thommy oder andere am Nationalspieler und WM-Fahrer vorbeizukommen.

Wie lange und wie oft Thommy in Stuttgarter Trainingsklamotten schwitzt, ist offen. Sobald die US-Behörden grünes Licht für seine Einreise geben, wird der 27-Jährige seine gepackten Koffer nehmen und übersiedeln. Wenn es nach ihm geht, in guter Form, um in Kansas, das in der Western Conference im Tabellenkeller steckt, sofort konkurrenzfähig und eine Hilfe sein zu können.