Thommy nutzt jede Chance zur Eigenwerbung

Kurz vor dem Ende der Saison und seines Vertrags beim VfB Stuttgart nutzt Erik Thommy jede Chance, Eigenwerbung für sich zu betreiben.

Es war und ist eine verkorkste Spielzeit. Für den VfB, für die sportliche Führung, für viele Hoffnungsträger, viele Neuzugänge - und für Erik Thommy. Dem 27-Jährigen war von Anfang an signalisiert worden, dass es für ihn schwer werden würde, sich einen Startplatz im Team von Pellegrino Matarazzo zu erspielen. Dazu sei die Konkurrenz auf der linken Seite mit Offensivverteidiger Borna Sosa sowie den reinen Angreifern Chris Führich, Omar Marmoush oder auch Tiago Tomas einfach zu groß. Dennoch ließ sich der gebürtige Ulmer, auch mangels besserer Alternativen, nicht abschrecken beziehungsweise abgeben.

Auch nachdem er erst wegen einer Corona-Infektion und anschließend wegen anhaltender Hüftprobleme, die in einem Beckenschiefstand ihre Ursache hatten, Anfang des Jahres 2022 endgültig abgeschrieben schien, machte der frühere Augsburger keinen Strich unter das Kapitel Stuttgart. Und wurde belohnt.

Keine Anzeichen für Thommys Verbleib

Seit dem 29. Spieltag stand Thommy, der bis dahin auf 14 Kaderplätze und fünf Einsätze (meist in den Schlussminuten) kam, in jeder Partie auf dem Rasen. Gegen den VfL Wolfsburg (1:1), sogar von Beginn an. Dennoch saß der 27-Jährige zuletzt in München beim 2:2 wieder auf der Bank. "Definitiv", sei er enttäuscht gewesen. "Ich hätte gerne wieder von Anfang an gespielt", sagt der Linksfüßer. "Ich wäre auch bereit gewesen und habe das auch dem Trainer gesagt. Aber er hat anders entschieden. Das muss ich und werde ich respektieren. Mal sehen, wie er beim nächsten Mal entscheidet. Er weiß, dass er auf mich zählen kann."

Entsprechend goutiert der Cheftrainer, den Fleiß und die Gewissenhaftigkeit Thommys, der zu der Sorte Profis gehört, die sich alles hart erarbeiten und erarbeiten müssen. Dies aber widerspruchslos und ehrgeizig tun. Ein Musterprofi, der sich akkurat mit seiner Fitness und Professionalität auseinandersetzt, nichts dem Zufall überlässt. Dessen Zeit in Stuttgart allerdings dem Ende zuzugehen scheint. Zwar wolle man erst einmal abwarten, wie der VfB abschneidet, heißt es auf Nachfrage. Aber es gibt keinerlei Anzeichen, dass Thommy bleibt, bleiben soll oder bleiben will.

"Ich lebe den Moment und denke noch gar nicht so weit. Wir haben noch Zeit und werden sehen, was kommt", sagt der Flügelmann, der sich nach eigener Aussage mit seiner Situation noch nicht beschäftigt hat und einfach mal die Chance nutzt, sich auf dem Markt zu positionieren. "Ich bin froh, dass ich auf dem Platz stehen darf und der Trainer merkt, dass er in dieser schwierigen Situation auf mich setzen kann, dass ich da bin, dass ich Bock darauf habe." Auch auf die Wohl-und-Wehe-Partie gegen den 1. FC Köln, gegen das er noch gute Erinnerungen hat. Als Leihspieler im Trikot von Fortuna Düsseldorf erzielte Thommy am 27. Spieltag 2019/20 beim 2:2 gegen den FC sein bislang letztes Bundesligator.