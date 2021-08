Thomas Tuchel ist Europas Trainer des Jahres

Eine alles andere als normale Saison endet für Thomas Tuchel (47) mit dem nächsten Titel: Er ist Europas Trainer des Jahres.

Ob am vergangenen Heiligabend im Hause Tuchel über die Champions League gesprochen wurde? Über irgendwelche Auszeichnungen? Oder überhaupt über Fußball? Man vergisst das gerade schnell, aber es ist gerade mal acht Monate her, dass Thomas Tuchel nach einem 4:0-Sieg gegen Straßburg als PSG-Trainer entlassen wurde.

In Paris hatte auch er nicht das erfüllt bekommen, was sich die katarischen Eigner so sehr wünschen: den Champions-League-Sieg. Obwohl er im August mit Neymar und Co. erst im Finale am FC Bayern gescheitert war. Tuchel landete stattdessen wenige Wochen später in London beim FC Chelsea, mischte einen teuer zusammengewürfelten Haufen auf, führte die Blues von Platz neun auf vier, ins FA-Cup-Finale (0:1 gegen Leicester) und - welch wunderbare Ironie - zum Champions-League-Sieg.

Trainer des Jahres - erst in Deutschland, dann auch in Europa

Nach dem großen Triumph über ManCity in Porto verlängerte Tuchel seinen Vertrag prompt bis 2024 und sackte in Belfast mit Chelsea gleich den nächsten Titel - den europäischen Supercup - ein. Und damit endeten verrückte Monate immer noch nicht: Am Donnerstag wurde Deutschlands Trainer des Jahres von der UEFA auch zu Europas Trainer des Jahres gekürt.

Tuchel hat Chelsea eine klar erkennbare Handschrift verliehen, einer vorher konfus und vor allem defensiv teilweise wild agierenden Mannschaft einen Plan mitgegeben und nebenbei den wichtigsten Klub-Wettbewerb in Europa gewonnen. Jetzt, nach dem 115-Millionen-Euro-Einkauf Romelu Lukaku, gilt Chelsea zusammen mit ManCity als großer Favorit auf die Meisterschaft in England.

Tuchel ließ Pep Guardiola, der mit ManCity immerhin zum dritten Mal Meister wurde, sowie Europameister-Trainer Roberto Mancini bei der Wahl unter Trainern und Journalisten aus ganz Europa hinter sich.

Barcelonas Coach Lluís Cortés bester Trainer einer Frauen-Mannschaft

Der Spanier Lluís Cortés ist als Europas bester Trainer einer Frauen-Mannschaft ausgezeichnet worden. Der 35-Jährige setzt sich bei der Wahl der Europäischen Fußball-Union gegen den Schweden Peter Gerhardsson und die Britin Emma Hayes durch.

Cortés hatte den FC Barcelona zum Erfolg in der Champions League und zum Triple geführt, ehe er im Juni zurücktrat.