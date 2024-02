Tuchel: "Ich denke nicht, dass ich das einzige Problem bin"

Thomas Tuchel hat sich nach der für den Sommer beschlossenen Trennung vom FC Bayern erstmals geäußert - und sich nicht zurückgehalten.

Fast ein bisschen überrascht schien Thomas Tuchel am Freitagmittag zu sein, als er zurückrechnete und feststellte, dass gerade mal elf Monate vergangen sind, seit er neben Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic als neuer Trainer des FC Bayern vorgestellt wurde. "Es fühlt sich schon so an, als wäre es für mich zum ersten Mal so, dass die Entwicklungsschritte nicht konstant erkennbar sind."

Deshalb werden er, Tuchel, und der FC Bayern spätestens im kommenden Sommer wieder getrennte Wege gehen. Kahn und Salihamidzic sind ja seit letztem Sommer schon weg. "Wir sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie wir spielen. Dazu sind wir unzufrieden mit der Punkteausbeute und mit den drei Niederlagen in Folge", begründete Tuchel die am Mittwoch verkündete Entscheidung.

"Wenn es so einfach ist, wird ja spätestens im Sommer alles gut"

In einem ausnahmsweise voll besetzten Presseraum an der Säbener Straße reflektierte der 50-Jährige fast eine halbe Stunde lang das vergangene Jahr in München, ganz kurz sprach er auch mal über den kommenden Gegner Leipzig ("Die haben viele Dinge, die uns wehtun"). Im Großen und Ganzen aber blieb das Gefühl, dass diese "einvernehmliche" Trennung im Sommer, als die sie kommuniziert wurde, eher wenig überraschend nicht sehr einvernehmlich ausgefallen ist. "Ich bin mir nicht sicher, ob es die Option gab, dass ich das entscheide, wenn ich Angestellter des Vereins bin", meinte Tuchel vielsagend.

Hat es zwischen ihm und dem FC Bayern einfach nie so richtig gepasst? "Das empfinde ich nicht so, eher im Gegenteil", meinte Tuchel und reagierte sehr deutlich, als er auf ebensolche Fan-Meinungen angesprochen wurde. "Ich verstehe, was die Leute meinen, aber es ist vielleicht dann auch eine Übersprunghandlung, dass sie einfach nicht sehen, wie wir die Mannschaft beeinflussen. Dann ist es 'jump into a conclusion', und es heißt: 'Ach, der ist nicht warm geworden'. Okay. Wenn es so einfach manchmal ist, dann wird ja auch spätestens im Sommer alles gut." Rumms.

Veränderungen stehen beim FC Bayern einige bevor. Der Trainer wird, spätestens ab Juli, ein neuer sein. Sportvorstand Max Eberl soll ab nächster Woche übernehmen und wird dann gleich beginnen mit dem Blick aufs große Ganze: Wenn nach Julian Nagelsmann auch Tuchel keine Fortschritte in diesem Kader bezwecken konnte, dann ist der Kader in Teilen wahrscheinlich einfach nicht gut genug.

Es gibt Klarheit. Und Klarheit bringt Freiheit. Thomas Tuchel

"Ich denke nicht, dass ich das einzige Problem bin", betonte Tuchel, ohne dabei in irgendeiner Form die Spieler mit einzubeziehen. "Ich bin in der Verantwortung, und damit habe ich kein Problem. Die übernehme ich auch." Und wer genau ist sonst noch das Problem? "Die Verantwortlichen kennen meine Analyse", versicherte der Noch-Trainer. "Das ist auch eine sehr selbstkritische Analyse, aber die kennen meine Analyse, und das ist definitiv keine Analyse für die Öffentlichkeit."

Bis Saisonende warten nun (vermutlich) noch mindestens 13 Spiele auf die Tuchel-Bayern, weitere könnten im Falle des Weiterkommens in der Champions League gegen Lazio Rom hinzukommen. "Es gibt Klarheit", so Tuchel. "Und Klarheit bringt Freiheit."

Soll heißen, dass die Mannschaft jetzt befreiter aufspielen kann? Oder vielleicht doch ein Lame-Duck-Effekt einsetzen könnte? "Das werden wir sehen", erklärte Tuchel, schloss ein Nachlassen seiner Person aber kategorisch aus. "Es ist eigentlich egal, ob ich die Entscheidung komplett nachvollziehen kann; ob ich sie gut finde, ob ich erleichtert bin, ob ich nicht erleichtert bin, ob ich happy bin, ob ich es richtig finde. Das spielt alles keine Rolle. Ich liebe den Job, und ich werde den Job selbstverständlich wie zuvor mit der gleichen Energie machen."

